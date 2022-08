Svit chce znížiť energetickú náročnosť plavárne, vypísal VO

Svit 22. augusta (TASR) - Mesto Svit chce znížiť energetickú náročnosť plavárne, v tejto súvislosti vypísalo verejné obstarávanie (VO) na dodávateľa prác. Odhadované náklady na projekt sú podľa informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na úrovni viac ako 950.000 eur.



"Mesto aktuálne hľadá dodávateľa garantovanej energetickej služby pre objekt plavárne. To znamená, že potenciálny dodávateľ služby navrhne opatrenia na zníženie energetickej náročnosti minimálne v rozsahu zadania a stanoví minimálnu garantovanú úsporu energií potrebných na prevádzku," uviedla Daniela Virostko z Mestského úradu vo Svite.



Náklady na realizáciu opatrení budú podľa nej kryté vzniknutými úsporami na energiách po zrealizovaní projektu. Dodávateľ energetickej služby zafinancuje opatrenia z vlastných zdrojov a mesto bude následne splácať kontrakt v rovnakých mesačných splátkach po dobu 16 rokov. "Náklady na energie mesto platí dodávateľovi garantovanej energetickej služby v rovnakej výške, ako platilo aj doteraz, so zohľadnením aktuálnych cien energií. V prípade, že navrhované úspory energií na prevádzku po obnove nedokážu pokryť všetky nevyhnutné náklady na rekonštrukciu objektu, dodávateľ garantovanej energetickej služby navrhne mestu spoluúčasť na financovaní obnovy," objasnila Virostko.



Zámerom mesta je zníženie spotreby energií v budove na Jilemnického ulici prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, obnovy strechy, výmeny strešných svetlíkov nad zázemím a svetelných zdrojov. Ráta sa tiež s rekonštrukciou systému vzduchotechniky, kúrenia, teplej vody či zdravotechniky. Lehota na predkladanie ponúk je do 12. septembra.