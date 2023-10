Dobrovoľníci vysadili v lesoch pri meste Svit stovky nových drevín

Svit 23. októbra (TASR) - Desiatky dobrovoľníkov vysadili v lesoch pri meste Svit pod Tatrami stovky nových drevín. Spoločnú výsadbu zorganizovalo koncom minulého týždňa pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov mesto spolu s technickými službami v Pod Skalke. Vedúci úseku verejnej zelene na tamojšom mestskom úrade Marek Šutý informoval, že na akciu sa prihlásilo viac ako 70 záujemcov, spoločne sadili stromy v lokalite Pod Skalka.



"Lokalita bola vyberaná s ohľadom na doplnenie podrastu. V minulosti sa tam robila ťažba, čiže sme mali aj zákonnú povinnosť zalesniť toto územie. Jedľa biela je lákavá ako vianočný stromček, preto by sme ľudí už dopredu vyzvali, aby si z týchto odrastených stromčekov nerobili v budúcnosti vianočné," upozornil Šutý. Radnica tiež vyzvala verejnosť na opatrnosť pri prechádzkach v lesných porastoch, keďže mladé stromčeky nie je v súčasnosti vidieť.



Dobrovoľníci si v určenej lokalite našli vhodné voľné miesta a približne v dvojmetrovej vzdialenosti vysádzali postupne jedľu bielu a buk lesný. Najstaršia dobrovoľníčka mala 88 rokov, pridali sa aj ďalší seniori, žiaci tamojšej strednej i základnej školy, zamestnanci bytového podniku, technických služieb i mestského úradu a tiež členovia občianskeho združenia (OZ) Smeťozber. Celkovo sa im podarilo vysadiť 2000 stromčekov. "Nie je to len o samotnom sadení či stretávaní komunít, má to aj ďalší rozmer, a to výchovný," zdôraznil Miroslav Hollý z OZ Smeťozber.



Výsadbu pozitívne vníma aj lesný hospodár Rudolf Sabo. "Keďže sme potrebovali zvýšiť biodiverzitu v tomto poraste, dopĺňali sme dreviny, ktoré tam chýbali. Mestské lesy majú ešte pár lokalít, napríklad v oblasti Štrkoviska, kde by sa mohla v budúcnosti uskutočniť podobná výsadba," uviedol. Primátorka mesta Dáša Vojsovičová by v budúcnosti privítala, keby sa do podobnej aktivity zapojilo viac obyvateľov. "Bolo by to na prospech veci, pretože teraz nám sadia stromy viac organizácie. Práve takáto aktivita občanov, by bola rozhodne vítaná," zdôraznila.



Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta. V krajinách strednej Európy sa za Deň stromov ustálil 20. október. Práve v tento deň si organizácie a jednotlivci pripomínajú dôležitú úlohu stromov v našich životoch a realizujú výsadby stromov a aktivity zamerané najmä pre mladú generáciu.