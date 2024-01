Klzisko v areáli základnej školy vo Svite bude aj pre verejnosť

Svit 10. januára (TASR) - Klzisko v areáli Základnej školy (ZŠ) Komenského vo Svite pod Tatrami bude k dispozícii aj pre verejnosť. Ľadovú plochu v stredu otestovali žiaci na hodinách telesnej výchovy. Od štvrtka 11. januára bude k dispozícii aj pre všetkých rekreačných korčuliarov. Informovala o tom radnica s tým, že pre technické problémy sa tento rok nepodarilo mestu otvoriť klzisko pri "Mladosti". Po vzájomnej dohode a ústretovosti vedenia školy tak vznikla myšlienka využiť na verejné korčuľovanie práve školské klzisko.



Prevádzkový čas osvetlenej ľadovej plochy je denne od 9. do 17. hodiny. Počas vyučovacieho procesu budú mať prednosť žiaci ZŠ. Po 17. hodine sa bude na klzisku realizovať údržba, preto je pohyb po ľadovej ploche zakázaný. Radnica upozorňuje, že športovisko nie je profesionálne, a preto nie je určené pre hokejistov.



Mesto i vedenie školy zároveň žiada všetkých korčuliarov o dodržiavanie prevádzkového poriadku. "Korčuľovanie v areáli ZŠ Komenského je iba na vlastnú zodpovednosť. Preto je dôležité, aby boli korčuliari disciplinovaní, dodržiavali bezpečnostné pokyny, aby predchádzali zraneniam a zabezpečili tak plynulú prevádzku klziska v tomto zimnom období," upozornila riaditeľka školy Monika Dudinská a korčuliarom odporúča nosiť prilby. Deti by mali na športovisko vstupovať v sprievode dospelej osoby.



Riaditeľka dodala, že verejnosť sa môže zapojiť aj do dobrovoľnej údržby klziska, ktorá prebieha vo večerných hodinách. Technické služby mesta Svit zabezpečujú technickú podporu prevádzky ľadovej plochy.