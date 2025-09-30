Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
Medvedica s mláďatami v meste: Vo Svite sa prechádzali medzi bytovkami

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Počas celej noci prebiehalo preventívne monitorovanie a hliadky MsP a zásahového tímu kontrolovali okolie a pohyb medvedice.

Autor TASR
Svit 30. septembra (TASR) - Mesto Svit upozorňuje na nebezpečný pohyb medvedice s mláďatami. Šelmu zaznamenali v pondelok (29. 9.) vo večerných hodinách na Ulici P. Jilemnického pri nájomnej bytovke. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.

Upozorňujeme občanov, aby boli obozretní. Hliadka mestskej polície (MsP) zaznamenala medvedicu s mladými vo večerných hodinách a kontaktovala Zásahový tím pre medveďa hnedého,“ uviedlo mesto. Počas celej noci prebiehalo preventívne monitorovanie a hliadky MsP a zásahového tímu kontrolovali okolie a pohyb medvedice.

Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov, aby správne nakladali s komunálnym odpadom a bioodpadom, keďže je nezabezpečený, ľahko dostupný a predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Zároveň žiada občanov, ak zaznamenali výskyt medveďa, aby to nahlásili na linku 158, respektíve MsP alebo zásahovému tímu.

