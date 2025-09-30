< sekcia Regióny
Medvedica s mláďatami v meste: Vo Svite sa prechádzali medzi bytovkami
Počas celej noci prebiehalo preventívne monitorovanie a hliadky MsP a zásahového tímu kontrolovali okolie a pohyb medvedice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Svit 30. septembra (TASR) - Mesto Svit upozorňuje na nebezpečný pohyb medvedice s mláďatami. Šelmu zaznamenali v pondelok (29. 9.) vo večerných hodinách na Ulici P. Jilemnického pri nájomnej bytovke. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme občanov, aby boli obozretní. Hliadka mestskej polície (MsP) zaznamenala medvedicu s mladými vo večerných hodinách a kontaktovala Zásahový tím pre medveďa hnedého,“ uviedlo mesto. Počas celej noci prebiehalo preventívne monitorovanie a hliadky MsP a zásahového tímu kontrolovali okolie a pohyb medvedice.
Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov, aby správne nakladali s komunálnym odpadom a bioodpadom, keďže je nezabezpečený, ľahko dostupný a predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Zároveň žiada občanov, ak zaznamenali výskyt medveďa, aby to nahlásili na linku 158, respektíve MsP alebo zásahovému tímu.
„Upozorňujeme občanov, aby boli obozretní. Hliadka mestskej polície (MsP) zaznamenala medvedicu s mladými vo večerných hodinách a kontaktovala Zásahový tím pre medveďa hnedého,“ uviedlo mesto. Počas celej noci prebiehalo preventívne monitorovanie a hliadky MsP a zásahového tímu kontrolovali okolie a pohyb medvedice.
Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje obyvateľov, aby správne nakladali s komunálnym odpadom a bioodpadom, keďže je nezabezpečený, ľahko dostupný a predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Zároveň žiada občanov, ak zaznamenali výskyt medveďa, aby to nahlásili na linku 158, respektíve MsP alebo zásahovému tímu.