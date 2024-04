Plaváreň vo Svite definitívne zatvorili

Svit 30. apríla (TASR) - Mestská plaváreň vo Svite zostáva pre havarijný stav aj naďalej zatvorená, mesto sa bude snažiť získať prostriedky na jej obnovu. V súčasnosti podľa primátorky Dáši Vojsovičovej nie je možné športovisko znovu otvoriť ani ho prevádzkovať aspoň v obmedzenom režime. Čiastkovou rekonštrukciou by sa podľa kompetentných plaváreň zachránila, avšak bolo by to vzhľadom na nové európske normy veľmi nákladné a stavba by sa niekoľkonásobne predražila. Komplexná obnova športoviska by podľa odhadov stála zhruba päť miliónov eur.



Problémom je najmä sadajúca podlaha, ale aj neexistujúce dostatočné archívne technické výkresy z čias výstavby plavárne. Negatívom sú aj nahustené dažďové zvody po celom objekte, zatekajúca plochá strecha a takisto hrdzavenie výstuže panelov a narušenie nosnej konštrukcie strechy. Okrem toho tečie voda do elektroinštalácie, ktorá nespĺňa technické normy, a najväčším problémom je podľa kompetentných korózia výstuže pod bazénom.



Vzhľadom na súčasný stav a stanoviská odborníkov sa predstavitelia Bytového podniku (BP) Svit, ktorý má plaváreň v prenájme, a zástupcovia mesta zhodli, že čiastková rekonštrukcia nič nerieši. "Plaváreň je potrebné riešiť strategicky a hľadať finančné prostriedky a cesty, ako ďalej. Vzhľadom na zatekanie celej plavárne po tejto zime a odborné stanoviská ju nemôžeme otvoriť ani v lete a musíme ísť do celkom nového projektu," uviedol konateľ BP Igor Hus.



Posledných desať rokov bola plaváreň financovaná z rozpočtu mesta formou bežných a kapitálových transferov. Aby bolo možné plaváreň v súčasnom technickom stave prevádzkovať, vyžiadalo by si to približne 549.000 eur ročne z mestského rozpočtu. Vlani boli mesačné tržby plavárne na úrovni 11.000 eur a návštevnosť dosiahla viac ako 2200 športovcov mesačne.



Svitská plaváreň bola v prevádzke od roku 1982, plavci mali k dispozícii 25-metrový plavecký bazén, detský bazén a návštevníci mohli využiť aj parnú saunu, posilňovňu, masérske služby a občerstvenie. V letných mesiacoch boli k dispozícii aj trávnaté plochy v exteriéri. Od roku 2012 do minulého roku do modernizácie, čiastočnej rekonštrukcie, opráv a údržby plavárne preinvestovali spolu 369.000 eur bez DPH. Odhad investičného oddelenia len na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie plavárne je okolo 400.000 eur.



"Aj keď sme zdedili športovisko po svojej životnosti, snahou všetkých zainteresovaných je, aby naše mesto malo naďalej funkčnú, prevádzkyschopnú a reprezentatívnu plaváreň. Budeme robiť všetko pre to, aby sme na to našli zdroje, napríklad z prostriedkov udržateľného mestského rozvoja Poprad-Svit-Kežmarok, výziev štrukturálnych fondov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a iných. Privítame akúkoľvek pomoc, či už od štátu, komerčných subjektov, ale aj našich občanov či potencionálnych investorov," uzavrela Vojsovičová.