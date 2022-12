Svit prerušil prevádzku plavárne, dôvodom sú ceny energií

Svit 1. decembra (TASR) - Mesto Svit prerušilo prevádzku plavárne, dôvodom sú ceny energií. Informovala o tom radnica na svojej stránke s tým, že z celkového počtu návštevníkov len 18 percent tvoria miestni, zvyšok sú obyvatelia z okolia. Z analýzy tiež vyplýva, že v decembri je návštevnosť ešte o 50 percent nižšia ako v inom zimnom mesiaci.



"Dotácia mesta ani zvýšenie cien vstupného nepostačujú na pokrytie prevádzkových nákladov. Z uvedených čísiel vidieť, že zatvoriť plaváreň na december je skutočne opodstatnené," uvádza mesto. Plaváreň pritom zatvorili už v novembri, keď bola plánovaná odstávka. Otvorenie plavárne na 29 dní by podľa mesta zvýšilo straty o 24.600 eur, celková finančná strata by tak bola ku koncu roka viac ako 71.000 eur.



Už v tomto roku sa podľa samosprávy zvýšila cena elektrickej energie o 7,4 percenta, vody o päť a tepla o 14 percent. Predpokladaný náklad na energie na rok 2023 je 679.000 eur, čo predstavuje 4,17-násobok aktuálnych cien. Zvýšenie tržieb, úsporné opatrenia a poskytnutá mestská dotácia vo výške 159.300 eur ročne z tohto dôvodu podľa Bytového podniku vo Svite, ktorý plaváreň prevádzkuje, nepostačuje na krytie nákladov. Predpokladaný náklad na spotrebu energií ku koncu roka je 162.900 eur bez DPH.



"Plaváreň vykazuje dlhodobú stratu. A s predpokladaným nárastom cien energií v roku 2023 ju už ani samospráva, ani bytový podnik nebude môcť financovať celý kalendárny rok. Preto so zreteľom na hospodárne nakladanie s verejnými financiami a po dohode s poslancami bude plaváreň v zimných mesiacoch zatvorená. Predpoklad je január, február, prípadne marec," zdôvodnilo mesto. Situáciu zohľadnili aj v navrhovanom rozpočte na budúci rok, výšku dotácie na plaváreň znížili a financie presunuli na podporu iných športových aktivít.



Bytový podnik je okrem plavárne tiež správcom oboch domov kultúry, športovej haly, zariadenia opatrovateľskej služby, domu opatrovateľskej služby, futbalového štadióna, obvodného zdravotného strediska, mestského úradu, materských škôl a takmer 1500 bytov. "Je prioritou vedenia zabezpečiť vykurovanie zariadenia opatrovateľskej služby a materských škôl, kde nárast ceny plynu bol takmer o 231 percent," upozornilo mesto.



Primátorka Dáša Vojsovičová uviedla, že sa snažia získať dotáciu na vykrytie zvýšených nákladov a hľadajú riešenia aj v spolupráci s prezidentom Slovenskej plaveckej federácie Ivanom Šulekom. "Ten má záujem pomôcť nášmu mestu a plavárni v záujme podpory profesionálnych plavcov, ktorí u nás trénujú. Táto komunikácia prebieha na úrovni vlády a premiéra SR, preto verím a urobím maximum pre to, aby zatvorenie nebolo dlhodobou záležitosťou," uzavrela.