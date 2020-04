Seniori dostali 1011 rúšok, Svit pokračuje aj v distribúcii nákupov

Svit 1. apríla (TASR) – Svitskí seniori nad 65 rokov dostali do utorka (31. 3.) 1011 rúšok a ďalších 587 im doručia počas najbližších dní. Informovala o tom Lenka Faixová z Mestského úradu vo Svite.



„Na úrade sa pokračuje v šití rúšok pod vedením Janky Koreňovej z Centra voľného času vo Svite, pri ktorom pomáhajú najmä ženy z mestského úradu a členovia mládežníckeho parlamentu. Do šitia sa zapojili aj pedagógovia zo Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu,“ uviedla Faixová s tým že ušité a hygienicky zabalené rúška dobrovoľníci postupne roznášajú v prvom rade seniorom nad 65 rokov po celom meste.



Podľa Faixovej samospráva zriadila aj linku pomoci, prostredníctvom ktorej realizuje službu nákupu domov. Seniori nad 65 rokov, imobilní občania a ľudia so závažným ochorením alebo iným vážnym obmedzením si môžu objednať nákup potravín, drogérie či liekov a zamestnanci úradu im ho doručia priamo domov. Faixová dodáva, že túto službu od 23. do 31. marca využilo 19 seniorov.



Starší ľudia sú v súčasnej dobe najzraniteľnejšou a najohrozenejšou skupinou a mesto ich preto vyzýva, aby ostali doma. „Ak nemôžete o nákupy poprosiť svojich blízkych či susedov, obráťte sa na radnicu, ktorá je tu pre vás. Nákup si môžete dohodnúť od pondelka až do piatka v čase od 8.00 do 10.00 h na telefónnych číslach 0907846718, 052/7875118 alebo 052/7875129 či prostredníctvom e-mailu,“ dopĺňa samospráva. Podľa nej môže občan túto službu využiť maximálne dvakrát do týždňa. Platba za nákup je možná len v hotovosti, bez poplatkov za dovoz. Distribúcia nákupov bude prebiehať v deň uskutočnenia objednávky po 13.00 h a pri preberaní donášky musí mať občan nasadené rúško.