Svit spúšťa v testovacej fáze pilotný projekt parkovacej politiky

Svit 25. septembra (TASR) - Mesto Svit spúšťa pilotný projekt parkovacej politiky, ktorý bude v testovacej fáze niekoľko mesiacov. Vedúci investičného oddelenia na tamojšom mestskom úrade (MsÚ) Róbert Bartoš uviedol, že dotknutou lokalitou je Mladosť. S jej občanmi začala samospráva ešte v lete komunikovať vo veci dostupných možností riešenia problémov s parkovaním prostredníctvom výzvy a dopravného prieskumu.



"Všetky pripomienky sme postupne zapracovali a spúšťame testovaciu fázu rezidenčnej zóny na Jilemnického ulici pri Mladosti. Výhody a nevýhody opatrenia budeme vyhodnocovať priebežne a pilotný projekt nám ukáže, či budú aj v iných lokalitách mesta zavedené parkovacie zóny. Ak vyhodnotíme potrebu parkovacích kariet, prípadne parkovacích automatov alebo aplikácie, postupne ich zavedieme do praxe," objasnil Bartoš.



Peter Porada z referátu výstavby a technických činností na MsÚ uviedol, že mesto dostalo v poslednom období viacero podnetov na problematické parkovanie pri troch bytových domoch na Jilemnického ulici. Dlhodobo tam podľa neho miesta určené na parkovanie pre obyvateľov bytoviek obsadzujú vozidlá, ktorých majitelia tam nemajú trvalý ani prechodný pobyt. "Aby sa predišlo obsadzovaniu parkovacích miest, pristúpilo mesto k zavedeniu rezidentskej zóny. Parkovacie karty však pri tomto pilotnom projekte zavádzame aj pre zdravotníkov parkujúcich za zdravotným strediskom," objasnil Porada. Cieľom regulácie parkovania je zlepšiť jeho dostupnosť pre rezidentov.



Parkovacia karta bude vydaná na základe žiadosti občanovi s trvalým pobytom, vlastníkovi bytu alebo nájomcovi s prechodným pobytom v danej zóne. Porada upozornil, že rezidentská zóna nie je určená pre návštevy, tie budú musieť zatiaľ využívať verejné státie, napríklad pri kostole. V budúcnosti mesto zváži zavedenie aplikácie, resp. softvéru, aby si napríklad prostredníctvom SMS mohol držiteľ karty nahlásiť návštevu s príslušným evidenčným číslom.



Zóna na Jilemnického ulici bude označená zvislým a vodorovným dopravným značením a reguláciu zavedú do praxe pravdepodobne v októbri. Vydávanie parkovacej karty bude v réžii mesta. Samospráva sa zároveň zaoberá aj zriadením parkovacích miest pre abonentov, nateraz za budovou zdravotného strediska. "Pokiaľ si to situácia s parkovaním vyžiada a v meste pribudnú ďalšie problémové lokality, pristúpime tam k spoplatneniu parkovania a vydávaniu abonentských kariet," dodal Porada. Rezidentskú a abonentskú kartu bude upravovať príslušné všeobecne záväzné nariadenie.