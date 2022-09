Vo Svite videli medveda, prilákal ho vyhodený bioodpad

Svit 27. septembra (TASR) - Mesto Svit pod Tatrami upozorňuje obyvateľov, aby nevytvárali skládky bioodpadu. V závere uplynulého týždňa bol totiž hlásený výskyt medveďa v lokalite za mostom do Lopušnej doliny, ktorý sa kŕmil zvyškami zo záhrad. Uvádza to samospráva na webovej stránke s tým, že je mimoriadne dôležité predchádzať vytvoreniu návyku medveďov získavať ľahko dostupnú potravu v blízkosti ľudských obydlí.



"Výskyt medveďa bol zásahovému tímu nahlásený vo štvrtok (22. 9.) v noci. Počas výjazdu ho odplašili mimo intravilánu mesta. Medveď sa prikrmoval na mieste, kde je vyhodený bioodpad – ovocie a zelenina zo záhrad," uvádza mesto.



Samospráva upozorňuje, že takéto skládky ľahko dostupnej potravy lákajú medveďa do obytných zón. V tejto súvislosti žiada občanov, aby biodpad, či zvyšky zo záhrad a kuchýň nesypali voľne do prírody, ale využívali nádoby na to určené. Zároveň ho môžu doviezť do kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu vo Svite. "Tá je otvorená v pracovných dňoch od 7.30 do 14.30 h," uzatvára mesto.