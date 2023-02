Svit začal s výrubom stromov, súvisí to s realizáciou troch projektov

Svit 15. februára (TASR) - Prostredníctvom technických služieb mesta začali v týchto dňoch v podtatranskom meste Svit s výrubom stromov vo viacerých lokalitách. Súvisí to s prípravnými prácami na projektoch, ktoré začne mesto realizovať v mesiacoch marec a apríl. Informovala o tom samospráva s tým, že výruby budú pracovníci technických služieb vykonávať vo vnútrobloku na Štúrovej ulici a tiež na uliciach Jilemnického, Kpt. Nálepku a Ivana Krasku.



"Projekty, v rámci ktorých sa realizuje výrub, sa týkajú rekonštrukcie Materskej školy na Mierovej ulici, vodozádržných opatrení a tiež revitalizácie vnútroblokov sídliska Jilemnického a Kpt. Nálepku," uvádza mesto. Revitalizácia týchto území zahŕňa aj sadové úpravy. Samospráva ubezpečuje, že za každý vyrúbaný strom zasadia minimálne dva stromy do lokality, odkiaľ bola drevina odstránená. "V prípade, že to nedovolia priestorové podmienky, nové stromy budú vysadené do inej lokality," uzatvára radnica.