Mesto Svit začne rekonštruovať škôlku na Mierovej ulici

Svit 1. júla (TASR) - Mesto Svit má už dlhodobo problém s kapacitou, ale tiež s nevyhovujúcim stavom kuchyne v predškolských zariadeniach. V najbližších týždňoch sa však začne s rekonštrukciou aj prístavbou materskej školy (MŠ) na Mierovej ulici, čo má situáciu zlepšiť. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške takmer 1,2 milióna eur. Primátorka mesta Dáša Vojsovičová uviedla, že vďaka prístavbe, nadstavbe budovy a jej obnove pribudnú v škôlke tri nové triedy.



"Projekt tiež ráta s novým interiérovým vybavením, dôjde k rozšíreniu a rekonštrukcii kuchyne a zázemia a pribudnú prvky na hranie v exteriéri," vymenovala Vojsovičová. Príprava projektovej dokumentácie trvala štyri mesiace, žiadosť o dotáciu samospráva podala ešte v lete minulého roka a nedávno podpísala zmluvu o poskytnutí NFP s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Pozitívom podľa primátorky je, že bolo už vydané aj stavebné a územné rozhodnutie.



Samospráva pôvodne zvažovala aj inú možnosť, projekt rekonštrukcie škôlky na ulici kpt. Nálepku, bol však zrušený. "Išlo by o rozšírenie len pre 47 detí, bol cielený na deti z marginalizovaných skupín a bol bez kuchyne. To by znamenalo dovoz stravy z iného stravovacieho zariadenia a kuchyňa v škôlke na Mierovej ulici je už teraz na pokraji svojich limitov. Tento zrušený projekt by navyše mesto zaťažil úverom vo výške 200.000 eur, pričom bojujeme s nákladmi na nutné opravy zastaralej budovy škôlky na Mierovej už teraz," zdôvodnila Vojsovičová.



Celkové náklady na projekt obnovy a rozšírenia kapacity MŠ na Mierovej ulici sú na úrovni 2,02 milióna eur. Práce by sa podľa radnice mali začať po kontrole verejného obstarávania, ktoré aktuálne prebieha a potrvajú podľa zmluvy so zhotoviteľom približne rok. Snahou mesta je, aby bola prevádzka škôlky obmedzená čo najmenej. MŠ v súčasnosti navštevuje viac ako 200 detí v desiatich triedach, z toho dve sú v elokovanom pracovisku v časti Podskalka.