Svit získal viac ako 1,3 milióna eur na projekt vodozádržných opatrení

Svit 8. decembra (TASR) - Na Štúrovej ulici vo Svite zrealizujú vodozádržné opatrenia za takmer 1,5 milióna eur. Informovala o tom Daniela Virostko z tamojšieho mestského úradu s tým, že po približne ročnom čakaní na výsledok hodnotenia prišla tento týždeň samospráve kladná odpoveď. Mesto získalo dotáciu z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.



Realizácia projektu bude spočívať v celkovo 13 efektívnych vodozádržných opatrenach na spomínanej ulici a tiež vo vnútrobloku Štúrova. "Ide o zachytávanie a zhromažďovanie zrážkovej vody zo striech budov do podzemných nádrží, ktoré následne pomocou 'smart' riešenia budeme v období sucha využívať na zavlažovanie územia," priblížila Virostko.



Spolu s účelným zadržiavaním dažďovej vody sa podľa nej dosiahne primeraná závlaha a zlepší sa mikroklíma v období suchého leta. Dôjde tiež k výmene nepriepustných povrchov chodníkov a parkovísk za priepustné s vodozádržnou funkciou. Okrem toho sa zrevitalizujú plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar vody. "Zrekonštruujú sa aj chodníky a parkoviská v predmetnej lokalite. Výsledkom bude úprava celého územia a neporovnateľne lepšia kvalita života obyvateľov," dodáva Virostko.



Stavebné práce by mali podľa zverejnenej zmluvy, ktorú mesto podpísalo so zhotoviteľom ešte v máji, trvať 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Dotácia tvorí viac ako 1,3 milióna eur z celkového rozpočtu projektu, zvyšok dofinancuje mesto.