Štátna vedecká knižnica mala 600.000 fyzických a virtuálnych návštev
Knižnica sa aktívne zapojila aj do projektu Kultúra pre školy, v rámci ktorého pripravila 18 aktivít pre 1697 žiakov a študentov.
Autor TASR
Prešov 6. mája (TASR) - Rok 2025 bol pre Štátnu vedeckú knižnicu (ŠVK) v Prešove úspešný a rozvojový. Prekročila viaceré plánované ukazovatele, zrealizovala 362 podujatí a dosiahla takmer 600.000 fyzických a virtuálnych návštev. Vyplýva to z verejného odpočtu a správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2025, ktorý sa konal v jej priestoroch v uplynulých dňoch. TASR o tom informoval vedúci oddelenia dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry ŠVK v Prešove Roman Čonka.
Ako uviedol, knižnica naplnila a vo viacerých oblastiach výrazne prekročila ciele stanovené v kontrakte s Ministerstvom kultúry (MK) SR, pričom zároveň prešla zásadnými procesnými, technologickými a organizačnými zmenami.
Útvar riaditeľa v roku 2025 úspešne implementoval centrálny ekonomický systém, ktorý predstavuje krok k centralizácii a štandardizácii riadenia verejných financií na Slovensku. Investičné aktivity viedli k zhodnoteniu majetku a netto aktív organizácie o 75,52 percenta, čím sa posilnilo aj vlastné imanie knižnice. Rozpočet výdavkov bol čerpaný na 99,91 percenta a plnenie príjmov bolo splnené na 121,53 percenta.
„V rámci rozpočtového opatrenia MK SR knižnica realizovala aj čiastočné nutné opravy sídelnej budovy na Hlavnej ulici a komplexnú rekonštrukciu budovy na Námestí mládeže, pričom hlavným cieľom rekonštrukcie bolo zníženie nákladov na prevádzku budovy a zvýšenie kvality poskytovaných služieb,“ uviedol riaditeľ knižnice Ľubomír Baláž.
Oddelenie knižnično-informačných služieb (OKIS) podľa Čonku zabezpečovalo kľúčové služby pre používateľov a výrazne prekročilo plánované ukazovatele. V roku 2025 sa realizovalo 126.309 absenčných výpožičiek, čo je o 6000 viac, než stanovoval kontrakt. Moderné samoobslužné technológie knihomat, návratový automat a selfcheck tvorili viac ako 21 percent všetkých výpožičiek. Knižnica evidovala 3719 registrovaných používateľov, z toho 3047 aktívnych.
Na oddelení akvizície, spracovania a ochrany fondov (OASOF) vlani pribudlo do knižničného fondu 5729 knižničných jednotiek, z toho bolo 1962 zakúpených. Na zabezpečenie všetkých informačných zdrojov (knihy, noviny a časopisy, databázy) sa celkovo použilo 77.300 eur. Ku koncu roka 2025 knižnica evidovala vo fonde celkom 669.192 knižničných jednotiek.
V oblasti rómskej kultúry spracovalo oddelenie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry (ODICRK) vlani 98 digitálnych kultúrnych objektov. Sprístupnených bolo aj 63 odborných PDF dokumentov z oblasti romanistiky. Oddelenie realizovalo verejné podujatia z cyklu Živé knihy, výstavy, vzdelávacie aktivity pre školy a projekt Flamenco ako súčasť rómskej kultúry. Bolo organizátorom dvoch vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou a vydalo romanistickú publikáciu s názvom Rozhovory.
Oddelenie historických knižničných fondov (OHKF) sa popri knižničných činnostiach zameralo aj na vedeckovýskumnú, edičnú a výstavnú činnosť. Realizovalo výstavy, vedecké podujatia a vydalo šesť vedeckých publikácií.
ŠVK v Prešove v roku 2025 zrealizovala spolu 362 podujatí pre 12.169 návštevníkov. Knižnica sa aktívne zapojila aj do projektu Kultúra pre školy, v rámci ktorého pripravila 18 aktivít pre 1697 žiakov a študentov. Celková fyzická a virtuálna návštevnosť dosiahla takmer 600.000 návštev v minulom roku.
