V Prešove ponúkajú v rámci Týždňa slovenských knižníc i besedy

Prešov 4. marca (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove si v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila pre širokú verejnosť výstavy, prednášky, čítanie i besedy. TASR o tom informovala Renáta Šmidová zo ŠVK v Prešove.



Do 28. marca si môžu návštevníci knižnice pozrieť panelovú výstavu Sacharovova cena - Európsky parlament a ľudské práva.



V utorok (5. 3.) popoludní knižnica sprostredkuje ďalšiu z cyklu prednášok na podporu ekologickej gramotnosti obyvateľstva na tému Ekológia a zdravie - Znalostné skúsenosti. "Súčasťou podujatia bude výstava a ponuka kníh k danej téme z fondu knižnice s názvom Klimatická zmena pre tých, čo sa nechcú len prizerať," povedala zástupkyňa riaditeľky ŠVK Valéria Ferková.



Prednáška pedagóga, slavistu Valerija Paďaka z Prešovskej univerzity na tému Stará rusínska literatúra - po novom sa uskutoční v stredu (6. 3.) popoludní. Bude spojená s besedou a prezentáciou kníh z autorskej, ale aj vydavateľskej činnosti Paďaka.



"Podujatie korešponduje s ďalšími podujatiami knižnice konanými v rámci tohto týždňa, počas ktorého sa verejnosti snažíme prezentovať vzácne vydania či luxusné knihy z fondu ŠVK," doplnila Marcela Domenová z oddelenia historických knižničných fondov.



Výstava s názvom Klenoty súčasnej knižnej kultúry je dostupná pre verejnosť v priestoroch knižnice od pondelka do piatka (8. 3.).



ŠVK sa rovnako zapojí do celoslovenskej aktivity s názvom Je nás počuť, ktorú vyhlásila Slovenská asociácia knižníc. Zamestnanci knižne sa do aktivity zapoja čítaním z Pamätnej knihy mesta Prešova.



Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry dlhodobo spolupracuje s národnostným rozhlasovým vysielaním Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) pri prezentácií svojich výstupov z oblasti rómskej literatúry, hudby či orálnej histórie.



"Od pondelka do nedele (10. 3.) sme pripravili pre poslucháčov RTVS možnosť zoznámiť sa s predstaviteľmi rómskej kultúry v denných reláciách, ktoré môžu počúvať prostredníctvom Rádia Patria," uviedol Roman Čonka z dokumentačného centra.



Pre verejnosť centrum pripravilo aj predstavenie novej odbornej publikácie Vakeribena. Autorka knihy Jana Gáborová Kroková na podujatí priblíži ľudovú slovesnosť Rómov v jej aktuálnej podobe. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok (7. 3.) podvečer v priestoroch divadelnej kaviarne Viola v Prešove.