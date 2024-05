V Prešove pripravili pre mládež diskusiu o Európskej únii

Prešov 3. mája (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove pripravila v súvislosti s júnovými voľbami poslancov do Európskeho parlamentu diskusiu pre stredoškolskú mládež. Uskutoční sa v pondelok (6. 5.) o 10.00 h v priestoroch knižnice na Námestí mládeže. TASR o tom za knižnicu informovala Renáta Šmidová.



"Sme presvedčení, že veľa Slovákov nevie, čo presne Európska únia robí, kde sú hranice jej právomocí a kde sa začínajú kompetencie členských krajín. Z tejto nevedomosti potom často vyvodzujú mylné závery, a tak vznikajú nejasnosti až dezinformácie," uviedla riaditeľka ŠVK v Prešove Valéria Závadská.



Ako povedala, ani ona nevedela všetko o práci inštitúcií Európskej únie. "V decembri 2023 som vďaka Kancelárii Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku mala možnosť spolu s ďalšími kolegyňami a kolegami zo Slovenskej asociácie knižníc navštíviť Brusel a dozvedieť sa o tom viac. Vtedy sa asi zrodila myšlienka spolupráce slovenských knižníc s Kanceláriou EP na kampani Využi svoj hlas," povedala riaditeľka ŠVK.



Ako pokračovala, ich vkladom do kampane je okrem iného aj diskusia mladých ľudí so zástupcami slovenskej kancelárie EP Natáliou Šťastnou a Janom Pátkom. "Aj keď možno nie všetci študenti už budú môcť v týchto voľbách voliť, informácie, ktoré sa dozvedia, budú môcť posunúť svojim príbuzným, priateľom a známym," doplnila Závadská.



Pred diskusiou chcú podľa jej slov oceniť piatich mladých ľudí, ktorí sa zapojili do ich súťaže v tvorbe eseje. "Súťaž na tému Čo pre mňa znamená byť Európanom sme vyhlásili vlani v októbri s tým, že vyhodnotenie sa uskutoční v roku 20. výročia nášho vstupu do Európskej únie," dodala riaditeľka ŠVK.



Na Slovensku sa uskutočnia voľby 8. júna a dovtedy knižnica podľa nej svojimi príspevkami na sociálnej sieti či na webe bude upozorňovať na to, že aj tieto voľby sú dôležité a každý dospelý občan má na to právo.