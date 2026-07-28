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Svoje brány opäť otvorí 41. medzinárodný umelecký tábor Letavy
Medzi tradičné dielne patria nielen tie výtvarné, ale aj herecká tvorba, dielňa fotografie, hudobno-textárska a tanečná tvorba.
Autor TASR
Kokava nad Rimavicou 28. júla (TASR) - Svoje brány začiatkom augusta otvorí 41. ročník medzinárodného umeleckého tábora Letavy. Na tvorcov čakajú v rekreačnom stredisku Kokava-Línia v okrese Poltár tvorivé umelecké dielne rôznych druhov a žánrov. TASR o tom informoval hlavný organizátor a zakladateľ táborov Marian Lacko.
Dodal, že pre účastníkov z celej Európy otvoria brány v nedeľu 2. augusta. Podľa neho Letavy nie sú uzavretá komunita umelcov, otvorené sú aj pre nových záujemcov z domova i zo zahraničia. Medzi tradičné dielne patria nielen tie výtvarné, ale aj herecká tvorba, dielňa fotografie, hudobno-textárska a tanečná tvorba. Súčasťou sú tvorba umenia z odpadu či umelecké kováčstvo. Zdôraznil, že najväčší záujem je už tradične o tanečnú a herecko-režijnú tvorbu. „Po úspešnej premiére sa vracia aj dielňa zameraná na priestorovo-akčnú literárnu tvorbu,“ objasnil s tým, že tohtoročnou novinkou bude textilná dielňa.
Lektormi jednotlivých dielní sú umelci, medzi nimi sú napríklad choreograf Laco Cmorej, herečka Jana Oľhová, dizajnér Peter Schanz, textár a spisovateľ Vlado Janček, divadelný režisér a dramatik Dušan Vicen, ako aj fotograf Lukáš Macek.
Diela vytvorené počas celého týždňa budú verejne prezentované na nočnej vernisáži priamo v tábore. Aj 41. ročník prinesie hudobné koncerty, autorské čítania, improvizácie či premietania filmov. Organizátori podotýkajú, že im nejde iba o samotný vznik umeleckých diel. „Dôležitou súčasťou tábora je vzájomná výmena skúseností, otvorený dialóg medzi účastníkmi, rozvoj tvorivého myslenia a hľadanie nových pohľadov na umenie i svet okolo nás,“ zdôraznili.
Letavy založili v roku 1985 študenti katedry výtvarnej výchovy pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici ako plenér bývalých študentov školy. Postupne sa však rozrástol a vznikol najväčší umelecký tábor na Slovensku a dnes už aj v Európe. Tábor bude na strednom Slovensku tento rok trvať do 9. augusta.
Dodal, že pre účastníkov z celej Európy otvoria brány v nedeľu 2. augusta. Podľa neho Letavy nie sú uzavretá komunita umelcov, otvorené sú aj pre nových záujemcov z domova i zo zahraničia. Medzi tradičné dielne patria nielen tie výtvarné, ale aj herecká tvorba, dielňa fotografie, hudobno-textárska a tanečná tvorba. Súčasťou sú tvorba umenia z odpadu či umelecké kováčstvo. Zdôraznil, že najväčší záujem je už tradične o tanečnú a herecko-režijnú tvorbu. „Po úspešnej premiére sa vracia aj dielňa zameraná na priestorovo-akčnú literárnu tvorbu,“ objasnil s tým, že tohtoročnou novinkou bude textilná dielňa.
Lektormi jednotlivých dielní sú umelci, medzi nimi sú napríklad choreograf Laco Cmorej, herečka Jana Oľhová, dizajnér Peter Schanz, textár a spisovateľ Vlado Janček, divadelný režisér a dramatik Dušan Vicen, ako aj fotograf Lukáš Macek.
Diela vytvorené počas celého týždňa budú verejne prezentované na nočnej vernisáži priamo v tábore. Aj 41. ročník prinesie hudobné koncerty, autorské čítania, improvizácie či premietania filmov. Organizátori podotýkajú, že im nejde iba o samotný vznik umeleckých diel. „Dôležitou súčasťou tábora je vzájomná výmena skúseností, otvorený dialóg medzi účastníkmi, rozvoj tvorivého myslenia a hľadanie nových pohľadov na umenie i svet okolo nás,“ zdôraznili.
Letavy založili v roku 1985 študenti katedry výtvarnej výchovy pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici ako plenér bývalých študentov školy. Postupne sa však rozrástol a vznikol najväčší umelecký tábor na Slovensku a dnes už aj v Európe. Tábor bude na strednom Slovensku tento rok trvať do 9. augusta.