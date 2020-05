Svoje brány opätovne otvára aj národná zoo v Bojniciach

Bojnice 6. mája (TASR) - Svoje brány pre návštevníkov v stredu opätovne otvorí aj Národná zoo Bojnice. Zoologická záhrada prijala sériu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a otvorená tak bude v sprísnenom bezpečnostnom a hygienickom režime.



"Novinkou je sprístupnenie hlavného vstupu, ktorý bol od minulého roka pre rekonštrukciu priľahlej budovy uzatvorený. V zoo platí upravený a doplnený návštevnícky poriadok, ktorý je zameraný na bezpečnostné a hygienické nariadenia," informoval hovorca zoo Jaroslav Slašťan. Upravené sú aj otváracie hodiny, návštevníci môžu bojnickú zoo navštíviť denne od 10.00 do 16.00 h.



Vstup do zoologickej záhrady je povolený len s použitím rúška, respirátora, šatky alebo inej vhodnej ochrany, ktorá vytvára bariéru medzi tvárou a vonkajším prostredím, a po použití dezinfekčného prostriedku umiestneného pri vstupe.



Slašťan ďalej dodal, že budú vykonávať pravidelnú dezinfekciu toaliet, ako i plôch a povrchov, ktorých sa návštevníci častejšie dotýkajú. "Medzi ďalšie opatrenia patrí aj rozmiestnenie dezinfekčných staníc s manuálnymi dávkovačmi dezinfekčných prostriedkov na viacerých exponovaných miestach v zoo," podotkol.



Národná zoo Bojnice zároveň žiada návštevníkov, aby boli na miestach, ktoré si vyžadujú čakanie, trpezliví a ohľaduplní, dodržiavali vyznačené odstupové vzdialenosti a minimálne dvojmetrové rozstupy.



V areáli zoo platí zákaz zhromažďovania sa, preto by sa mali návštevníci vyhýbať miestam, na ktorých by mohla nastať vyššia koncentrácia ľudí. Vivárium, pavilón slonov a pavilón opíc nebudú zatiaľ pre návštevníkov sprístupnené. Otvorená bude predajňa suvenírov, vstup bude povolený len po jednej osobe, v prevádzke budú tiež bufetové zariadenia, ktoré budú mať svoje osobitné hygienické a bezpečnostné opatrenia.