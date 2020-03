Svoje brány pre verejnosť zatvárajú aj múzeá v Kremnici a Sv. Antone

Kremnica/Svätý Anton 10. marca (TASR) - Pre hrozbu šíriaceho sa nového koronavírusu zatvárajú pre verejnosť svoje brány aj múzeá v Kremnici a vo Svätom Antone.



Ako informovala, Miriam Kostrianová z Múzea mincí a medailí v Kremnici, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Národnej banky Slovenska (NBS), na základe rozhodnutia guvernéra NBS budú vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu všetky expozície múzea zatvorené od 10. marca do odvolania.



Pre verejnosť je v najbližších dňoch zatvorené aj Múzeum vo Svätom Antone, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na svojej internetovej stránke v utorok informovalo, že z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR bude zatvorené do 16. marca.