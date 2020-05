Svoje brány verejnosti opäť otvorí Univerzitná knižnica v Bratislave

Bratislava 27. mája (TASR) – Svoje brány verejnosti v stredu opäť otvorí aj Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB). Zatvorená bola od 16. marca dôvodu opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu na Slovensku. TASR o tom informovala generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Silvia Stasselová.



Z preventívnych dôvodov bol v UKB dočasne zmenený priestorový koncept poskytovania služieb do dvoch samostatných zón, v ktorých sa budú používatelia knižnice pohybovať po vyznačených trasách so zabezpečením bezpečnosti návštevníkov aj pracovníkov knižnice. "Budova knižnice na Ventúrskej ulici bude slúžiť výhradne na registráciu nových používateľov, vypožičiavanie aj vrátenie dokumentov. Používatelia budú vchádzať do budovy z Ventúrskej ulice, pri vchode budú odklonení na tri smery, podľa typu poskytovanej služby a všetky trasy sa spoja na Barokovom nádvorí knižnice, kde je pripravený koridor, ktorým používatelia prejdú budovou k východu na Klariskú ulicu," priblížila generálna riaditeľka UKB.



Priestor historickej Lisztovej záhrady bude slúžiť ako "open air" študovňa. "V jej priľahlých priestoroch bude zabezpečené poskytovanie ďalších doplnkových služieb, ako sú samoobslužné skenery, wifi zóny a pre používateľov pripravujeme aj novú službu, a to zapožičiavanie tabletov v priestore letnej čitárne UKB," uviedla Stasselová. Letná čitáreň v historickej Lisztovej záhrade je pre používateľov pripravená so zvýšenou kapacitou 95 miest na sedenie.



Knižnica bude otvorená každý deň od utorka do soboty v čase od 9.00 do 19.00 h, v pondelok od 12.00 do 19.00 h.



UKB je najstaršou slovenskou vedeckou knižnicou, ktorá si v období od 10. októbra 2019 až do 10. októbra 2020 pripomína 100. výročie svojho vzniku. "Pri tejto príležitosti máme vo výstavnej sále UKB na Michalskej ulici sprístupnenú výstavu s archívnymi materiálmi s názvom 100 rokov 1. knižničného zákona a 100 rokov Univerzitnej knižnice v Bratislave v počiatkoch jej vzniku po roku 1919," dodala Stasselová.