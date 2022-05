Vodohospodári chcú skultúrniť polostrov Krym na Domaši

Nová Kelča 10. mája (TASR) – Lukratívnu lokalitu polostrova Krym na vodnej nádrži Domaša chce Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) skultúrniť a zatraktívniť. Aktuálne vyzýva majiteľov karavanov stojacich v tamojšom kempe na uzatvorenie zmlúv o nájme. Keď tak neurobia do 15. mája, vodohospodári sú pripravení karavany z pozemku vypratať, potvrdil pre TASR hovorca SVP Marián Bocák.



"Po osobnej návšteve vedenia SVP na polostrove Krym máme za to, že túto lukratívnu časť pobrežných pozemkov je potrebné skultúrniť a dostať do 21. storočia," uviedol, pričom situáciu v lokalite označil za dlhodobo neriešenú.



Nové využitie rekreačnej oblasti pre širokú verejnosť by SVP podľa Bocáka rád videl na budúcoročnú letnú turistickú sezónu. V súčasnosti majú vodohospodári analyzovať rôzne možnosti jej správy a zveľadenia. "Jedna z možností je verejná obchodná súťaž, respektíve verejný výber na budúceho prevádzkovateľa," priblížil.



Okrem urovnania nájomných vzťahov s majiteľmi karavanov rieši SVP v súčasnosti aj vyrovnanie vzťahov s obcou Nová Kelča vo Vranovskom okrese, ktorá na polostrove vlastní objekty bufetu a sociálnych zariadení. Keďže ich chce zlikvidovať, požiadal obec o vyčíslenie hodnoty majetku.