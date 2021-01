SVP: Na rieke Laborec sa narušila hrádza, hrozia záplavy

Vojany 25. januára (TASR) – Počas prác na výstavbe plynovodu na dolnom Zemplíne došlo pri obci Vojany v okrese Michalovce k narušeniu hrádze na rieke Laborec. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce otvoriť polder Beša, aby prívalová vlna nezasiahla zastavané územie. TASR o tom informoval hovorca SVP Marián Bocák.



Ako uviedol, narušením hrádze dochádza k podmáčaniu a postupnému zaplaveniu nezastavanej časti medzi obcami Vojany a Krišovská Liesková. Vzhľadom na aktuálne hydrologické podmienky však vodohospodári nemajú do zasiahnutej oblasti žiaden prístup.



Podľa Bocáka vydal správca toku Laborca návrh na vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity a tiež na staniciach Pavlovce nad Uhom a Čičarovce. Na týchto staniciach prečerpáva vodu do kanálovej siete, aby odľahčil zasiahnuté územie. "Zároveň v najnižšom bode v obci Vojany preventívne inštaluje vrecia s pieskom," doplnil Bocák s tým, že SVP tiež čaká na povolenie otvoriť polder Beša, aby sa odvrátilo zaplavenie zastavanej časti prívalovou vlnou.



Zástupca investora mal medzičasom na poškodenej hrádzi začať so zabezpečovacími prácami, informoval Bocák v obedňajších hodinách.