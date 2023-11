V Starých Horách spriechodňujú najvyššie položenú migračnú bariéru

Staré Hory 10. novembra (TASR) - Na Starohorskom potoku na Starých Horách v okrese Banská Bystrica spriechodňujú najvyššie položenú bariéru, čím sa vytvoria podmienky pre opätovnú migráciu vodných živočíchov do cenných, vyššie položených biotopov ústiacich do vodného útvaru. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Ako uviedol, v minulom roku SVP a Slovenskému rybárskemu zväzu (SRZ) – Rade Žilina schválili grant z Open Rivers Programme vo výške necelých 15.000 eur, určený na spriechodnenie migračnej bariéry na Starohorskom potoku. Jeho prijímateľom bol SRZ - Rada Žilina a realizátorom SVP ako správca väčšiny vodných tokov na Slovensku. Vodohospodári začali s prípravnými prácami v októbri a spustili ich vo štvrtok (9. 11.) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Okresným úradom v Banskej Bystrici a obcou Staré Hory.



"Veríme, že tento projekt bude vzorom spolupráce viacerých dotknutých subjektov aj v iných lokalitách a zároveň príkladom využitia externých finančných prostriedkov pre plnenie záväzkov SR," zdôraznil Bocák.



Open Rivers Programme vznikol pred dvomi rokmi z iniciatívy Holandska a podporuje projekty zamerané na odstránenie malých priečnych bariér, ktoré prispejú k obnove riek a biodiverzity vo vodných biotopoch. Realizácii projektu na Starohorskom potoku predchádzalo vybavovanie povolení a rozhodnutí, vrátane zabezpečenia predstihového, záchranného archeologického prieskumu, čo trvalo vyše roka. Ide totiž o archeologicky cennú lokalitu.