SVP: Obstarávanie na opatrenia na rieke Slatina je v nedohľadne

Zvolenská Slatina 15. októbra (TASR) - Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na protipovodňové opatrenia na rieke Slatina v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen je aj naďalej v nedohľadne. V súčasnosti nie je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Operačného programu Slovensko. TASR to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Dodal, že SVP aktuálne nemá zabezpečené finančné prostriedky na uskutočnenie tejto stavby. "Z uvedeného dôvodu podnik aktuálne čaká na zverejnenie výzvy a podmienok, ktoré bude musieť splniť pre podanie žiadosti o NFP a následné uskutočnenie stavby," objasnil.



Verejné obstarávanie podnik na začiatku tohto roka zrušil. Pripomenul, že SVP v čase spracovania projektovej dokumentácie stanovil lehotu na uskutočnenie stavebných prác na 18 mesiacov. Pre spôsob financovania zákazky a s tým spojené ukončenie stavebných prác do konca roka 2023 vlani v septembri vyhlásil verejné obstarávanie. Podľa vodohospodárov to bolo pri skrátenej lehote dodania, čo bolo 12 mesiacov alebo do 30. novembra tohto roka. "Zmluva o dielo však nadobudne účinnosť až po overení procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku," spresnil s tým, že ukončenie prác do konca novembra tohto roka tak nebolo možné.



SVP verejné obstarávanie na stavebné práce opakoval. Pôvodný úspešný uchádzač nebol schopný pre prudký nárast cien stavebných materiálov splniť podmienky na zhotovenie stavby.



Zvolenská Slatina je roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. Protipovodňové opatrenia zatiaľ v obci nie sú. Samospráva ich ani robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov, investorom tak bude Slovenský vodohospodársky podnik.