SVP plánuje v Prešovskom kraji realizovať viaceré investície
V rámci plánu investícií sa plánuje i úprava potoka Ondavka v obci Ohradzany, ktorá podľa Bocáka prispeje k zvýšeniu protipovodňovej ochrany intravilánu obce.
Autor TASR
Prešov 11. februára (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje v roku 2026 realizovať viaceré investície do vodných tokov a vodohospodárskej infraštruktúry v Prešovskom kraji. Cieľom je zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany, stabilizácia brehov a modernizácia existujúcich vodných stavieb. Ako pre TASR uviedol hovorca SVP Marián Bocák, v rámci vlastných kapacít ide o údržbu vodných tokov naplánovanú vo výške viac ako štyri milióny eur z vlastného rozpočtu. Ďalšie milióny eur budú v prípade realizácie projektov hradené zo zdrojov Európskej únie (EÚ).
V okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Snina plánuje SVP realizovať v rámci prevádzkovej údržby a prevencie odstraňovanie prekážok z korýt vodných tokov, čistenie korýt a nevyhnutnú stabilizáciu poškodených a odplavených brehov vodných tokov, hlavne v intravilánoch obcí a miest. Správca zabezpečí i cyklické kosby trávnych porastov, odstraňovanie bobrích hrádzí, ako aj odstraňovanie inváznych rastlín.
„V najbližšom období z hľadiska protipovodňovej ochrany sú aktivity zamerané na ochranu intravilánu krajského mesta Prešov, a to tak na rieke Torysa ako aj aktivitami v povodí rieky Sekčov. V investičnej príprave sa nachádzajú aj projekty za zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany na rieke Poprad, ale aj projekty zamerané na zlepšenie environmentálnej kondície čiastkových úsekov dotknutého vodného toku zamerané na spriechodňovanie migračných bariér (SMB). Pozornosť správcu vodohospodársky významných vodných tokov je smerovaná aj do oblasti udržateľnosti už vybudovaných hydrotechnických zariadení a vodohospodárskych (VH) objektov,“ uviedol Bocák.
Ako ďalej povedal, už v roku 2025 bola započatá oprava poškodených častí dnového výpustu vodnej stavby Veľká Domaša, ako aj oprava šachtového objektu Tovarné, pričom práce na opravách pokračujú aj v roku 2026. Na vodárenskej nádrži Starina zabezpečí SVP opravu pravostranného regulačného uzáveru dnového výpustu.
„Financovaním zo štátneho rozpočtu plánuje správca toku realizovať aj opravy vonkajšieho osvetlenia areálu a hrádze na vodnej stavbe Veľká Domaša, ako aj opravu asfaltu na korune hrádze. Zároveň opravu poškodeného hradenia vo výpustnom objekte na bočnej vodnej nádrži Stropkov, ako aj opravu drenážneho systému v ľavostrannom zaviazaní hrádze vodnej nádrže Dubinné. Financovanie zo štátneho rozpočtu bude aj pri oprave zábradlia, vlnolamu, oplotenia a prístupových ciest v rámci vodárenskej nádrže Starina,“ priblížil Bocák.
V zmysle uznesenia vlády z roku 2025 zabezpečí správca toku v tomto roku i postupnú stabilizáciu brehov akumulačnej nádrže Veľká Domaša proti zosuvom, ako aj postupné odstránenie nánosov, zátarás, stromov a krovín z dna vodnej nádrže Veľká Domaša.
„V letnom období sa v povodiach hornej Tople, Ondavy a Laborca vyskytujú skoro pravidelne povodne sprevádzané intenzívnymi zrážkami vo forme prehánok, búrok, ale aj intenzívneho dažďa sprevádzané náhlym vzostupom vodných hladín a vybrežením vody z korýt tokov s následným zaplavením priľahlých komunikácií, pivníc a záhrad rodinných domov,“ dodal Bocák.
