Počas sviatkov umožnia vstup vozidlám do ochranného pásma Stariny

Snina 30. októbra (TASR) - V súvislosti s nastávajúcim Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých umožnia vodohospodári vjazd motorovým vozidlám do ochranného pásma vodárenského zdroja Starina v okrese Snina z dôvodu návštev cintorínov. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) na sociálnej sieti informuje, že toto opatrenie platí od stredy do pondelka (4. 11.).



"Pri vjazde do ochranného pásma je potrebné sa zaregistrovať na vrátnici a dodržiavať základné zásady pohybu a zdržiavania sa v tejto lokalite, ktoré sú uvedené pri vstupe," doplnili.