Vodohospodári odstránia desať nelegálnych objektov pri Ružíne

Gelnica 9. septembra (TASR) – Vodohospodári pokračujú s odstraňovaním nelegálnych objektov pri Ružíne, celkovo ich identifikovali 197. Vo štvrtok začali s likvidáciou desiatich, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Margecany. Pre TASR to povedal hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák s tým, že v okolí vodných stavieb na Slovensku vznikajú nelegálne objekty už desaťročia.K odstraňovaniu pristúpil vo štvrtok ráno SVP v spolupráci s občianskym združením Ružínska priehrada a s dobrovoľníkmi z Dobrovoľníckeho centra Košického samosprávneho kraja.spresnil Bocák.Väčšina nelegálnych objektov je podľa neho umiestnená pod hranicou záplavovej čiary a odpad z nich končí v rieke.povedal s tým, že pred likvidáciou museli objekty nájsť, identifikovať, ohodnotiť a vyvesiť na nich výzvu, aby ich odstránili. Majitelia tak do určeného termínu nespravili. Podľa neho si objekty postavili rybári.dodal.Komplikácie v riešení tejto problematiky podľa Bocáka spôsobuje aj legislatíva. Verí, že vláda sa ujme týchto procesov. Pripomenul, že koncom roka 2019 prijala uznesenie, ktoré sa týkalo plánu riešenia nelegálnych objektov pri Domaši.V okolí Ružína sú aj ďalšie objekty, ktoré sú klasifikované ako stavby. Tie SVP nedokumentoval, keďže to podľa neho podlieha stavebnému zákonu a je to kompetenciou stavebného úradu.