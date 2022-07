Z koryta rieky Bodva pri Jasove vytiahli množstvo naplaveného odpadu

Jasov 29. júla (TASR) – Akcia na čistenie koryta rieky Bodva od naplaveného odpadu sa v piatok konala pri obci Jasov. Zapojilo sa do nej zhruba 30 pracovníkov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a občianskeho združenia Save Nature by Čivas.



"Čistilo sa ručne v dvoch lokalitách, kde sa ten odpad, prevažne plastový, zachytil. Na niektorých miestach bol taký, že ani hladinu vody nebolo vidieť, len tie haldy odpadu. Vyzbieralo sa ho približne za šesť nákladných áut," povedal pre TASR hovorca SVP Marián Bocák. Okrem plastov pri čistení našli podľa neho aj starý nábytok, hračky, obuv či ďalší odpad. Ten sa zachytil aj o strom, ktorý do rieky spadol následkom činnosti bobra. Na odvoze vyzbieraného odpadu sa podieľa obec Jasov.







K podobnej čistiacej akcii v oblasti došlo aj pred dvoma rokmi. "Určite je prínosom, že plastové fľaše sa zálohujú, ale naďalej aj iného plastového odpadu je tam veľa. Čiže kým sa naozaj nezmení to správanie ľudí, bude tento problém stále rovnaký a stále budeme riešiť len ten dôsledok a nie príčinu a budeme dookola čistiť tie vodné toky a nádrže," skonštatoval Bocák.



SVP využil na čistenie koryta súčasné suché obdobie. V Moldave nad Bodvou rieka vyschla, v oblasti Jasova sa aktuálne voda drží, podľa vodohospodárov vplyvom tamojších podmienok a nedávneho dažďa.