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SVP začína s odstraňovaním kontaminovaných sedimentov z toku Zolná
Sedimenty znižujú projektovanú prietokovú kapacitu koryta, čím zvyšujú povodňové riziko v intraviláne mesta Zvolen.
Autor TASR
Zvolen 18. novembra (TASR) - Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začína s odstraňovaním kontaminovaných sedimentov z vodného toku Zolná v lokalite Dolná kolónia vo Zvolene. Cieľom je znížiť povodňové riziko. TASR o tom v stredu informoval hovorca SVP Tomáš Januš.
Spresnil, že sedimenty znižujú projektovanú prietokovú kapacitu koryta, čím zvyšujú povodňové riziko v intraviláne mesta Zvolen. Cieľom odstraňovania je navrátenie projektovanej kapacity regulovaného koryta vodného toku Zolná.
Realizácia je podľa SVP environmentálne náročná, pretože sedimenty obsahujú aj znečisťujúce látky unikajúce zo starej environmentálnej záťaže. Tá je pozostatkom historickej priemyselnej činnosti v oblasti bývalého areálu Bučina. „K pozvoľnému vyplavovaniu znečisťujúcich látok zo znečisteného podložia dochádza pravidelne počas intenzívnejších zrážok a následných zvýšených prietokov,“ objasnil Januš. Podľa neho je to neustále sa opakujúci jav, ktorý v lokalite nahlasujú rybári alebo obyvatelia mesta. Poznamenal, že pri ňom zasahujú aj hasiči. Znečistenie sa vtedy šíri ďalej až do vodného toku Slatina.
Práce vykonajú bezprostredne nad sútokom Zolnej a Slatiny. SVP tak počíta, že pri odstraňovaní a manipulácii s kontaminovanými sedimentmi sa môžu dodatočne uvoľniť znečisťujúce látky. „Na možný transport znečistenia sú však správca a dodávateľ prác toku pripravení,“ potvrdil hovorca. Na vedomie to podľa SVP dostali orgány ako Slovenská inšpekcia životného prostredia, Okresný úrad Zvolen, Okresný úrad Banská Bystrica v sídle kraja, ako aj samospráva Zvolena.
Ako ďalej SVP uvádza, z prevádzkových opatrení dočasne odstavili malú vodnú elektráreň na zvolenskej vodnej stavbe Môťová. Podotýka, že vďaka tomu je aktuálne udržiavaná na maximálnej zásobnej hladine pre prípad potreby nadlepšovania prietoku Slatiny. „Toto opatrenie je prijaté počas celého priebehu prác a pružne pripravené reagovať podľa aktuálnej situácie,“ zdôraznili vodohospodári.
Dodávateľ prác zabezpečuje havarijné opatrenia v rozsahu zmluvy, SVP poskytne potrebnú súčinnosť. O priebehu prác a významných udalostiach bude SVP informovať mesto, príslušné orgány a verejnosť.
Spresnil, že sedimenty znižujú projektovanú prietokovú kapacitu koryta, čím zvyšujú povodňové riziko v intraviláne mesta Zvolen. Cieľom odstraňovania je navrátenie projektovanej kapacity regulovaného koryta vodného toku Zolná.
Realizácia je podľa SVP environmentálne náročná, pretože sedimenty obsahujú aj znečisťujúce látky unikajúce zo starej environmentálnej záťaže. Tá je pozostatkom historickej priemyselnej činnosti v oblasti bývalého areálu Bučina. „K pozvoľnému vyplavovaniu znečisťujúcich látok zo znečisteného podložia dochádza pravidelne počas intenzívnejších zrážok a následných zvýšených prietokov,“ objasnil Januš. Podľa neho je to neustále sa opakujúci jav, ktorý v lokalite nahlasujú rybári alebo obyvatelia mesta. Poznamenal, že pri ňom zasahujú aj hasiči. Znečistenie sa vtedy šíri ďalej až do vodného toku Slatina.
Práce vykonajú bezprostredne nad sútokom Zolnej a Slatiny. SVP tak počíta, že pri odstraňovaní a manipulácii s kontaminovanými sedimentmi sa môžu dodatočne uvoľniť znečisťujúce látky. „Na možný transport znečistenia sú však správca a dodávateľ prác toku pripravení,“ potvrdil hovorca. Na vedomie to podľa SVP dostali orgány ako Slovenská inšpekcia životného prostredia, Okresný úrad Zvolen, Okresný úrad Banská Bystrica v sídle kraja, ako aj samospráva Zvolena.
Ako ďalej SVP uvádza, z prevádzkových opatrení dočasne odstavili malú vodnú elektráreň na zvolenskej vodnej stavbe Môťová. Podotýka, že vďaka tomu je aktuálne udržiavaná na maximálnej zásobnej hladine pre prípad potreby nadlepšovania prietoku Slatiny. „Toto opatrenie je prijaté počas celého priebehu prác a pružne pripravené reagovať podľa aktuálnej situácie,“ zdôraznili vodohospodári.
Dodávateľ prác zabezpečuje havarijné opatrenia v rozsahu zmluvy, SVP poskytne potrebnú súčinnosť. O priebehu prác a významných udalostiach bude SVP informovať mesto, príslušné orgány a verejnosť.