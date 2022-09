Vodohospodári začnú na konci septembra vypúšťať vodné dielo Kráľová

Sereď 23. septembra (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začne v posledný septembrový deň vypúšťať vodné dielo Kráľová na rieke Váh medzi Sereďou a Šaľou. Informoval o tom hovorca SVP Marián Bocák. Dôvodom opatrenia je kontrola technického stavu opevnenia hrádzí a trvalo zatopených priestorov.



Naplánovaná je aj kontrola dobývacieho priestoru v zdrži, vykonanie špeciálnych geofyzikálnych meraní v oblasti skládky provizórnych hradiacich konštrukcií pre vtoky do vodnej elektrárne. Zároveň sa budú odstraňovať nánosy pred odbernými objektmi závlah, realizovať antikorózna oprava vodiacich drážok pre provizórne hradenia na haťových poliach, odstraňovať dreviny zachytené v hrubých hrabliciach na vtokoch do turbín elektrárne a iné práce pod úrovňou minimálnej prevádzkovej hladiny.



"Takéto postupy sa realizujú na vodných dielach v priemere každých 15 až 20 rokov," uviedol Bocák pre TASR. Opätovné napúšťanie nádrže by sa malo začať na konci októbra, jeho trvanie bude podľa Bocáka závislé od hydrologických podmienok.



Kráľová alebo Kaskády je viacúčelové vodné dielo na riečnom kilometri Váhu 44,2 až 78,6. Dokončené bolo v roku 1985 s cieľom energetického využitia rieky, protipovodňovej ochrany priľahlého územia, na ťažbu štrkopieskov, ako zásobník zavlažovacej vody, na splavnenie, chov rýb a ako prostredie na rekreáciu a vodné športy. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. Má rozlohu 10,9 štvorcových kilometrov, objem 52 miliónov kubických metrov vody.