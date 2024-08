Zavádzajú nové opatrenia na ochranu vodného zdroja Starina

Starina 23. augusta (TASR) - Za ohrozenie vodného zdroja Starina je považovaný vstup nepovolaných osôb do ochranného pásma prvého stupňa a budovanie nelegálnych stavieb v druhom stupni. Vodná nádrž je ministerstvom životného prostredia označená ako kritická infraštruktúra. Ako TASR informovala kancelária generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), usmernenie, ktoré je v platnosti od spustenia nádrže do prevádzky, nebolo striktne dodržiavané.



"Z uvedeného dôvodu sa na Ministerstve životného prostredia SR pripravuje aktualizácia usmernenia, ktorá sa zaoberá problematikou pohybu a vykonávania činností v ochrannom pásme najväčšieho povrchového zdroja pitnej vody na Slovensku," doplnili.



SVP ako správca nádrže pristúpil k opatreniam, ktoré sú v súlade s aktuálnym usmernením a zároveň posilňujú ochranu vodného zdroja, ktorý zabezpečuje dodávku pitnej vody pre väčšinu východného Slovenska.



Na verejne prístupných úsekoch nádrže budú osadené informačné tabule o ochrannom pásme prvého stupňa. "Hovoríme o povolení prejazdu bez zastavenia, zákaze znečisťovania ochranného pásma či kúpania sa. Vjazd motorovým vozidlám bude povolený len pre tie, ktoré vykonávajú pracovné činnosti a majú všetky potrebné povolenia na svoju prevádzku," uviedli.



Osoby vstupujúce do ochranného pásma prvého stupňa budú musieť podpisom potvrdiť, že sa oboznámili so zásadami správania sa v tejto oblasti.



"V tejto súvislosti nemožno hovoriť o zákaze vstupu, ale o dodržiavaní základných zásad správania sa a ochrane toho najcennejšieho, čo máme," doplnil SVP.