ŠVPS: Ďalšie prípady besnoty u zvierat sa na Slovensku nepotvrdili

Bratislava 4. novembra (TASR) - Žiadne ďalšie prípady besnoty u zvierat sa na Slovensku nepotvrdili. Pre TASR to priblížil vedúci odboru zdravia a ochrany zvierat Martin Chudý zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR v súvislosti s nedávnym prípadom besnoty u zastreleného jazveca.



Slovensko splnilo v roku 2019 požiadavky na vyhlásenie za krajinu bez výskytu besnoty. "Proces získavania štatútu, ako aj jeho zmeny, nie je krátkodobý. Získať takýto štatút vyžadovalo mať nielen analýzy, výsledky, hodnotenia, ale vypracovať komplexné hodnotenie situácie a obhájiť ho na úrovni Medzinárodného úradu pre nákazy v Paríži," priblížil Chudý.



Podmienky pozastavenia štatútu sú podľa neho tiež pomenované. Podotkol, že sa hodnotní následný vývoj situácie v štáte. "Rovnako to platí aj pre Slovensko," doplnil.



V septembri sa na Slovensku prvýkrát od roku 2016 vyskytla besnota, a to u zastreleného jazveca v obci Jabloň (okres Humenné). Veterinárni experti v súčasnosti preverujú možnosti udržania štatútu bez výskytu besnoty v určitej modifikovanej forme.