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Choval dve líšky: Veterinári mu ich odobrali pre zlé podmienky
Veterinárne inšpektorky pri kontrole zistili, že v zariadení chovali dva samce líšky hrdzavej striebornej variety. Zvieratá mal chovateľ dostať darom z iného neschváleného zariadenia.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 12. novembra (TASR) - Dve líšky hrdzavé, ktoré chovateľ držal v nevyhovujúcich podmienkach v zariadení bez potrebného schválenia, skončili v štátnej karanténe. O ich zhabaní rozhodla Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Vranov nad Topľou po kontrole, ktorú vykonala na základe podnetu občana. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti.
Veterinárne inšpektorky pri kontrole zistili, že v zariadení chovali dva samce líšky hrdzavej striebornej variety. Zvieratá mal chovateľ dostať darom z iného neschváleného zariadenia. Potrebné povolenie však nemal ani ich nový chovateľ. „Líška hrdzavá totiž patrí medzi nebezpečné živočíchy, na ktorých chov sa vzťahujú osobitné požiadavky,“ uviedli zo ŠVPS.
Zvieratá mali k dispozícii murovanú noru a zastrešenú časť výbehu, ktoré im poskytovali ochranu pred nepriaznivým počasím, kontrola odhalila viacero nedostatkov. „Zvieratá boli držané na betónovom podklade bez prírodného substrátu, ich výbeh nespĺňal požadovanú minimálnu plochu a líškam nebola zabezpečená primeraná hygiena priestoru či box na spanie s podstielkou,“ uviedla ŠVPS.
Inšpektorky najskôr vyzvali chovateľa na odstránenie nedostatkov. Mal rozšíriť vonkajší výbeh, doplniť prírodný substrát, zlepšiť hygienické podmienky a podľa potreby upraviť krmivo. Zároveň mal požiadať RVPS o schválenie chovného zariadenia pre nebezpečné živočíchy. Chovateľ však následne oznámil, že nariadené opatrenia nedokáže splniť v stanovených lehotách. RVPS preto rozhodla o zhabaní oboch líšok, ktoré dostali mená Bob a Bobek, a ich umiestnení do štátnej karantény, kde im zabezpečia vhodné podmienky.
Za zistené porušenia bude chovateľovi uložená sankcia v priestupkovom konaní. ŠVPS zároveň pripomenula, že chov zvierat si vyžaduje zodpovedný prístup a oboznámenie sa s podmienkami, ktoré jednotlivé druhy potrebujú.
Veterinárne inšpektorky pri kontrole zistili, že v zariadení chovali dva samce líšky hrdzavej striebornej variety. Zvieratá mal chovateľ dostať darom z iného neschváleného zariadenia. Potrebné povolenie však nemal ani ich nový chovateľ. „Líška hrdzavá totiž patrí medzi nebezpečné živočíchy, na ktorých chov sa vzťahujú osobitné požiadavky,“ uviedli zo ŠVPS.
Zvieratá mali k dispozícii murovanú noru a zastrešenú časť výbehu, ktoré im poskytovali ochranu pred nepriaznivým počasím, kontrola odhalila viacero nedostatkov. „Zvieratá boli držané na betónovom podklade bez prírodného substrátu, ich výbeh nespĺňal požadovanú minimálnu plochu a líškam nebola zabezpečená primeraná hygiena priestoru či box na spanie s podstielkou,“ uviedla ŠVPS.
Inšpektorky najskôr vyzvali chovateľa na odstránenie nedostatkov. Mal rozšíriť vonkajší výbeh, doplniť prírodný substrát, zlepšiť hygienické podmienky a podľa potreby upraviť krmivo. Zároveň mal požiadať RVPS o schválenie chovného zariadenia pre nebezpečné živočíchy. Chovateľ však následne oznámil, že nariadené opatrenia nedokáže splniť v stanovených lehotách. RVPS preto rozhodla o zhabaní oboch líšok, ktoré dostali mená Bob a Bobek, a ich umiestnení do štátnej karantény, kde im zabezpečia vhodné podmienky.
Za zistené porušenia bude chovateľovi uložená sankcia v priestupkovom konaní. ŠVPS zároveň pripomenula, že chov zvierat si vyžaduje zodpovedný prístup a oboznámenie sa s podmienkami, ktoré jednotlivé druhy potrebujú.