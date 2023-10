SVP:Suchý polder bude chrániť obec Čechy pred opakujúcimi sa záplavami

Čechy 14. októbra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) realizuje výstavbu suchého poldra v obci Čechy v okrese Nové Zámky. Polder by mal vzniknúť pod sútokom Branovského a Hastrgáňového potoka. Slúžiť bude ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa záplavami intravilánu obcí Čechy a Semerovo. Výstavba by mala trvať zhruba dva roky, informoval SVP.



Výstavba poldra zabezpečí dostatočný retenčný objem na transformáciu povodňovej vlny, čím sa zabezpečí zníženie povodňových prietokov na kapacitu koryta toku Branovský potok. Na vymedzenom úseku Branovského potoka, kde je plánovaná výstava poldra a čistenie koryta ako prevencia proti povodniam, sa v súčasnosti nachádza v intraviláne najmä nízka krovitá vegetácia, ktorá je v nedostatočnom množstve. V extraviláne, v oblasti predpokladanej zátopy, tvoria mladé dreviny súvislejšiu vegetáciu, ktorá zostane v prevažnej miere zachovaná.



Pri nadmerných a prudkých zrážkach voda steká do údolia, kde sa koncentruje a pri prekročení kapacity koryta dochádza k zaplavovaniu územia pozdĺž toku. Takýto stav je pre obyvateľov nežiadúci a výraznou mierou negatívne ovplyvňuje životné prostredie v zaplavovaných častiach. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu primárnych a sekundárnych povodňových škôd.