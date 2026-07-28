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SVÚ pozýva umelcov do 11. Bienále voľného výtvarného umenia
Jedenásty ročník Bienále voľného výtvarného umenia sa koná pri príležitosti 100. výročia Galérie Umelka, ktorá patrí medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenská výtvarná únia (SVÚ) zverejnila výzvu na účasť na v poradí 11. Bienále voľného výtvarného umenia, ktoré sa uskutoční od 7. decembra do 31. januára 2027 v bratislavskej Galérii Umelka.
„Témami bienále sú Reziliencia - adaptácia - Komunita,“ približuje organizátor na sociálnej sieti témy pri príležitosti 100. výročia Galérie Umelka. Umelcov pozýva zamyslieť sa nad odolnosťou, premenou, pamäťou, identitou a schopnosťou reagovať na meniace sa spoločenské, historické či environmentálne podmienky.
Ako ďalej spresňuje SVÚ, výzva je otvorená všetkým médiám voľného výtvarného umenia. Prihlásiť sa môžu profesionálni výtvarníci a študenti vysokých škôl výtvarného zamerania. „Každý autor alebo autorka môže prihlásiť jedno dielo,“ dodáva organizátor. Termín uzávierky prihlášok je 18. október. Bližšie informácie o výzve a prihlásení nájdu záujemcovia na webstránke www.svu.sk v sekcii Umelka 100 - Bienále.
Jedenásty ročník Bienále voľného výtvarného umenia sa koná pri príležitosti 100. výročia Galérie Umelka, ktorá patrí medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Prvý Dom umenia na Slovensku - funkcionalistická budova Umeleckej besedy vznikla z iniciatívy umelcov ako priestor určený na prezentáciu výtvarného umenia. Celé storočie zostáva miestom stretávania, tvorby, výmeny myšlienok a slobodného umeleckého prejavu.
„Témami bienále sú Reziliencia - adaptácia - Komunita,“ približuje organizátor na sociálnej sieti témy pri príležitosti 100. výročia Galérie Umelka. Umelcov pozýva zamyslieť sa nad odolnosťou, premenou, pamäťou, identitou a schopnosťou reagovať na meniace sa spoločenské, historické či environmentálne podmienky.
Ako ďalej spresňuje SVÚ, výzva je otvorená všetkým médiám voľného výtvarného umenia. Prihlásiť sa môžu profesionálni výtvarníci a študenti vysokých škôl výtvarného zamerania. „Každý autor alebo autorka môže prihlásiť jedno dielo,“ dodáva organizátor. Termín uzávierky prihlášok je 18. október. Bližšie informácie o výzve a prihlásení nájdu záujemcovia na webstránke www.svu.sk v sekcii Umelka 100 - Bienále.
Jedenásty ročník Bienále voľného výtvarného umenia sa koná pri príležitosti 100. výročia Galérie Umelka, ktorá patrí medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Prvý Dom umenia na Slovensku - funkcionalistická budova Umeleckej besedy vznikla z iniciatívy umelcov ako priestor určený na prezentáciu výtvarného umenia. Celé storočie zostáva miestom stretávania, tvorby, výmeny myšlienok a slobodného umeleckého prejavu.