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SVÚ pozýva umelcov do 11. Bienále voľného výtvarného umenia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Jedenásty ročník Bienále voľného výtvarného umenia sa koná pri príležitosti 100. výročia Galérie Umelka, ktorá patrí medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky.

Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenská výtvarná únia (SVÚ) zverejnila výzvu na účasť na v poradí 11. Bienále voľného výtvarného umenia, ktoré sa uskutoční od 7. decembra do 31. januára 2027 v bratislavskej Galérii Umelka.

„Témami bienále sú Reziliencia - adaptácia - Komunita,“ približuje organizátor na sociálnej sieti témy pri príležitosti 100. výročia Galérie Umelka. Umelcov pozýva zamyslieť sa nad odolnosťou, premenou, pamäťou, identitou a schopnosťou reagovať na meniace sa spoločenské, historické či environmentálne podmienky.

Ako ďalej spresňuje SVÚ, výzva je otvorená všetkým médiám voľného výtvarného umenia. Prihlásiť sa môžu profesionálni výtvarníci a študenti vysokých škôl výtvarného zamerania. „Každý autor alebo autorka môže prihlásiť jedno dielo,“ dodáva organizátor. Termín uzávierky prihlášok je 18. október. Bližšie informácie o výzve a prihlásení nájdu záujemcovia na webstránke www.svu.sk v sekcii Umelka 100 - Bienále.

Jedenásty ročník Bienále voľného výtvarného umenia sa koná pri príležitosti 100. výročia Galérie Umelka, ktorá patrí medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Prvý Dom umenia na Slovensku - funkcionalistická budova Umeleckej besedy vznikla z iniciatívy umelcov ako priestor určený na prezentáciu výtvarného umenia. Celé storočie zostáva miestom stretávania, tvorby, výmeny myšlienok a slobodného umeleckého prejavu.
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