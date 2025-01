Swap v Banskej Bystrici dáva nepotrebným knihám druhú šancu

Banská Bystrica 22. januára (TASR) - Do prvého knižného swapu, teda výmeny, ktorá dáva knihám druhú šancu na život, sa čitatelia v Banskej Bystrici môžu zapojiť už len do 24. januára. Knihy, ktoré už prečítali alebo nepotrebujú a chcú ich darovať na ďalšie využitie, môžu priniesť do nákupného centra Na Troskách v čase od 15.00 do 19.00 h.



"Za každú odovzdanú knihu, ktorá však musí byť zachovalá, čistá a bez výrazného poškodenia, získa návštevník žetón. Ten na samotnom swape môže vymeniť za novú knihu podľa vlastného výberu. Na svoje si prídu fanúšikovia rôznych žánrov ako fantasy, klasiky, dobrodružstva, modernej i psychologickej literatúry či detských kníh," informovala za organizátorov Romana Dorotovičová s tým, že každý, kto sa chce do swapu zapojiť, môže priniesť maximálne desať kusov.



Vyvrcholením akcie bude samotný knižný swap, ktorý sa uskutoční 25. januára od 15.00 h až do večera. Tí, ktorí neprinesú knihy na výmenu, si budú môcť vybrané tituly zakúpiť za symbolický poplatok.



"Knihy sú mostom medzi minulosťou a budúcnosťou. Chceme ich uchovať v obehu a zároveň potešiť všetkých čitateľov," dodala Dorotovičová.