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Symbol Vianoc je na námestí, punč budú rozlievať do vratných pohárov
Banskobystrické Vianoce sa začínajú 27. novembra a potrvajú do Nového roka.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Banskobystrické Námestie SNP od soboty už zdobí vianočný strom, 18 metrov vysoký smrek z Kollárovej ulice, o ktorého odstránenie žiadali samotní obyvatelia. Jeho náročný prevoz od rána zabezpečovali pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb v Banskej Bystrici za asistencie mestskej a štátnej polície.
Banskobystrické Vianoce sa začínajú 27. novembra a potrvajú do Nového roka. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, výťažok z nich poputuje na podporu občianskeho združenia (OZ) Akčné rodiny, ktoré sa špecializuje na podporu rodín so zdravotným znevýhodnením, osvetu o poruchách autistického spektra a presadzovanie inklúzie.
Aj tento rok radnica ponúkla možnosť prenajať si mestský stánok na charitatívne účely za symbolické jedno euro na deň.
„Teší nás, že sa do tejto iniciatívy opäť zapojili viaceré organizácie a jednotlivci, ktorí budú prostredníctvom predaja vianočného punču či ručne vyrábaných dekorácií zbierať finančné prostriedky na dobrú vec. Výťažok z charitatívneho predaja poputuje na podporu OZ Svetielko nádeje, Neonatologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice, hospicu Plejády či Centra včasnej intervencie,“ uviedla vedúca oddelenia služieb a obchodu na magistráte Ivana Fekiačová. Vyzbierané financie pomôžu i rodinám a jednotlivcom v náročných životných situáciách.
Na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa od 27. novembra otvoria stánky s občerstvením. Od 11.00 h do 22.00 h, v piatky a soboty do 23.00 h si v nich návštevníci vianočných trhov pochutia na kapustnici, klobásach, jaterniciach, cigánskej pečienke, pečenom kolene či kačacích stehnách a lokšiach.
„Vianočný punč alebo varené víno dostanú aj tento rok do vratných zálohovateľných pohárov s originálnou grafikou. Výhodou osvedčeného systému je nielen čistejšie námestie a menej odpadu, ale i možnosť podporiť dobrú vec. O tohtoročný motív sa postaral akvarelista Peter Surovec,“ doplnila Marhefková.
„Systém vratných pohárov sa nám osvedčil. Z vianočných pohárov sa postupne stáva pekná zberateľská tradícia. Návštevníci môžu pohár vrátiť alebo si ho nechať na pamiatku a podporiť tak dobrú vec. Výťažok z nich, podobne ako výťažok z Primátorského punču, poputuje tento rok na podporu OZ Akčné rodiny,“ pripomenul primátor Ján Nosko.
Banskobystrické Vianoce sa začínajú 27. novembra a potrvajú do Nového roka. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, výťažok z nich poputuje na podporu občianskeho združenia (OZ) Akčné rodiny, ktoré sa špecializuje na podporu rodín so zdravotným znevýhodnením, osvetu o poruchách autistického spektra a presadzovanie inklúzie.
Aj tento rok radnica ponúkla možnosť prenajať si mestský stánok na charitatívne účely za symbolické jedno euro na deň.
„Teší nás, že sa do tejto iniciatívy opäť zapojili viaceré organizácie a jednotlivci, ktorí budú prostredníctvom predaja vianočného punču či ručne vyrábaných dekorácií zbierať finančné prostriedky na dobrú vec. Výťažok z charitatívneho predaja poputuje na podporu OZ Svetielko nádeje, Neonatologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice, hospicu Plejády či Centra včasnej intervencie,“ uviedla vedúca oddelenia služieb a obchodu na magistráte Ivana Fekiačová. Vyzbierané financie pomôžu i rodinám a jednotlivcom v náročných životných situáciách.
Na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa od 27. novembra otvoria stánky s občerstvením. Od 11.00 h do 22.00 h, v piatky a soboty do 23.00 h si v nich návštevníci vianočných trhov pochutia na kapustnici, klobásach, jaterniciach, cigánskej pečienke, pečenom kolene či kačacích stehnách a lokšiach.
„Vianočný punč alebo varené víno dostanú aj tento rok do vratných zálohovateľných pohárov s originálnou grafikou. Výhodou osvedčeného systému je nielen čistejšie námestie a menej odpadu, ale i možnosť podporiť dobrú vec. O tohtoročný motív sa postaral akvarelista Peter Surovec,“ doplnila Marhefková.
„Systém vratných pohárov sa nám osvedčil. Z vianočných pohárov sa postupne stáva pekná zberateľská tradícia. Návštevníci môžu pohár vrátiť alebo si ho nechať na pamiatku a podporiť tak dobrú vec. Výťažok z nich, podobne ako výťažok z Primátorského punču, poputuje tento rok na podporu OZ Akčné rodiny,“ pripomenul primátor Ján Nosko.