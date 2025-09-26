< sekcia Regióny
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu otvára novú koncertnú sezónu
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Symfonický orchester Slovenského rozhlasu otvára v piatok novú koncertnú sezónu. Úvodný koncert 97. koncertnej sezóny 2025/2026 odznie o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose ho odvysiela aj Rádio Devín. TASR o tom informovala PR manažérka STVR Ivana Zečevič.
Spresnila, že program úvodného koncertu prinesie tri výrazné diela, ktoré orchester predvedie ako rozprávač veľkých príbehov. Koncert otvorí Wagnerova predohra k opere Tannhäuser. „V Debussyho Prvej rapsódii pre klarinet a orchester sa predstaví Martin Adámek, ktorý poslucháčom priblíži jemné farebnosti a zvukovú fantáziu impresionizmu,“ uvádza verejnoprávna inštitúcia k večeru, ktorého záver bude patriť Berliozovej symfonickej poéme Harold v Taliansku. „Sólová viola Martina Rumana v nej stelesní postavu pútnika putujúceho krajinou a dejinami, obklopeného bohatým zvukom orchestra,“ dodáva STVR.
Upozorňuje aj na druhý koncert sezóny, ktorý sa uskutoční 24. októbra pod taktovkou Konstantina Ilievskeho. Návštevníci sa môžu tešiť na spojenie súčasnej slovenskej hudby, romantickej lyriky aj duchovného odkazu nemeckej hudby 19. storočia. „Večer otvorí premiéra diela Roberta Kolářa Equinox, ktoré sa pohráva s kontrastom svetla i tmy a zachytáva premenlivosť života. V Gliérovom Koncerte pre lesný roh a orchester vystúpi ako sólista svetovo uznávaný Radek Baborák,“ uvádza verejnoprávny vysielateľ k programu, ktorý uzavrie Mendelssohnova Symfónia č. 5, „skladateľova pocta protestantskej tradícii a hudobný obraz viery a ideálov“.
Tretí koncert sezóny, ktorý prinesie Rádio Devín 21. novembra v priamom prenose, spojí Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou Ondreja Lenárda. Večer otvorí Suchoňovo dielo Metamorfózy, zaznie aj Straussova Valčíková sekvencia č. 1 z opery Gavalier s ružou. Vrcholom programu bude Ravelov balet Dafnis a Chloé v podobe oboch orchestrálnych suít.
Bližšie informácie o koncertoch nájdu záujemcovia na sosr.stvr.sk.
