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Sympózium Ora Et Ars spojí umenie, vieru, históriu a prírodu
Uskutoční sa po 19. raz.
Autor TASR
Skalka nad Váhom 8. júna (TASR) - Diela inšpirované vierou, históriou, prírodou a genius loci pútnického miesta budú od pondelka do soboty (13. 6.) tvoriť umelci, sochári, rezbári a literáti v areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora Et Ars - Skalka 2026 sa uskutoční po 19. raz. Informoval o tom Tibor Ujlacký z Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
„Špecifikom aktuálneho ročníka je reflexia Roku sv. Františka, ktorý si pripomíname pri príležitosti 800. výročia jeho smrti. Odkaz sv. Františka, ktorý vnímal prírodu ako zrkadlo Stvoriteľa, sa tak symbolicky spojí s duchovným dedičstvom svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika,“ uviedol Ujlacký.
Počas nasledujúcich dní budú autori tvoriť v exteriéri a priestoroch kláštora. Slávnostné ukončenie s prezentáciou diel a autorským čítaním sa uskutoční 13. júna o 17.00 h.
Vzniknuté umelecké a literárne diela neskôr predstavia verejnosti na vernisáži 18. júla v areáli kláštora na Veľkej Skalke. Následne výsledky sympózia odprezentujú na výstavách v Trenčianskom samosprávnom kraji (od 21. júla) a v Mestskej veži v Trenčíne (od 5. augusta).
„Špecifikom aktuálneho ročníka je reflexia Roku sv. Františka, ktorý si pripomíname pri príležitosti 800. výročia jeho smrti. Odkaz sv. Františka, ktorý vnímal prírodu ako zrkadlo Stvoriteľa, sa tak symbolicky spojí s duchovným dedičstvom svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika,“ uviedol Ujlacký.
Počas nasledujúcich dní budú autori tvoriť v exteriéri a priestoroch kláštora. Slávnostné ukončenie s prezentáciou diel a autorským čítaním sa uskutoční 13. júna o 17.00 h.
Vzniknuté umelecké a literárne diela neskôr predstavia verejnosti na vernisáži 18. júla v areáli kláštora na Veľkej Skalke. Následne výsledky sympózia odprezentujú na výstavách v Trenčianskom samosprávnom kraji (od 21. júla) a v Mestskej veži v Trenčíne (od 5. augusta).