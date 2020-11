Synagóga v Nitre ožije festivalom umení Konfrontácie 2020

Nitra 19. novembra (TASR) - Napriek komplikovanej epidemiologickej situácii aj v tomto roku ožijú priestory nitrianskej Synagógy umením. V dňoch od 23. do 27. novembra sa v koncertných a výstavných priestoroch Synagógy uskutoční 17. ročník festivalu umení Konfrontácie 2020.



„Už tradične je festival spätý s výstavou slovenského výtvarného umenia, v tomto roku pod názvom Pekný výhľad. Pod kuratelou Adriany Réckej sa na nej svojou maliarskou tvorbou predstaví Peter Pauko,“ informovali organizátori festivalu.



Počas festivalu odznie päť večerných koncertov, ktoré budú streamované online. Festival v pondelok (23. 11.) podvečer otvorí umenie slovenskej klaviristky Dany Šašinovej-Satury. Pre tohoročný festival si vybrala baladické skladby autorov rôznorodých proveniencií počnúc hudbou romantizmu, impresionizmu až do obdobia 20. storočia. V jej interpretácii ožijú balady C. Debussyho, V. Nováka, G. Schumanna, L. Kupkoviča i F. Liszta.



„V utorok (24. 11.) si pripomenieme 45. výročie založenia jedného z najvýznamnejších slovenských komorných telies – Moyzesovho kvarteta,“ uviedli organizátori. Teleso si pripravilo diela dvoch tohoročných jubilantov, Romana Bergera a Ludwiga van Beethovena, v kontexte s tvorbou klasicistického majstra J. N. Hummela.



Tretí deň festivalu bude patriť Svetu ideí a kontrastov. Klaviristka Alena Hučková a huslista Daniel Rumler ponúknu skladby A. Moyzesa, M. Ravela, A. Schoenberga, A. Weberna a E. Ysayeho. Vo štvrtok (26. 11.) sa uskutoční koncert venovaný 250. výročiu narodenia L. van Beethovena a A. Rejchu. Záver festivalu bude v piatok (27. 11.) venovaný 90. výročiu narodenia skladateľa Romana Bergera.