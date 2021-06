Synagóga v Trenčíne sa má po obnove zmeniť na moderné kultúrne centrum

Trenčín 2. júna (TASR) – Viac ako milión eur si vyžiada rekonštrukcia a obnova Synagógy v Trenčíne. Židovská náboženská obec v Trenčíne na ňu získala 898.000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu.



Ako informovala predsedníčka Židovskej náboženskej obce v Trenčíne Oľga Hodálová, stavebné práce by sa mali začať už na jeseň tohto roka, obnovu by mali ukončiť v roku 2022. Synagóga bola počas svojej viac ako storočnej histórii dvakrát zdevastovaná. Prvýkrát za Slovenského štátu, druhýkrát za minulého režimu, kedy bol v jej priestoroch sklad odevov.







„Najviac utrpela tou poslednou rekonštrukciou v 70. rokoch minulého storočia, kedy zmenili podlahu, zabielili výzdobu, strechu prerobili tak, že zateká. Keď sme ju dostali späť, hlavným problémom bola voda – tiekla zvrchu i zo spodku. Postupne sa nám podarilo urobiť nejaké sanácie v základoch, strechu opravujeme permanentne. Od rekonštrukcie si sľubujeme, že synagóga obohatí kultúrny priestor, ale obohatí aj Trenčín o krásnu kultúrnu pamiatku,“ uviedla Hodálová s tým, že peniaze z grantu a štátneho rozpočtu nebudú stačiť na úplnú obnovu synagógy, ďalšie financie chcú získať z verejnej zbierky a z grantov ministerstva kultúry.



Podľa riaditeľa Židovského kultúrneho inštitútu Maroša Borského nie je synagóga v Trenčíne len jednou z najvýznamnejších pamiatok synagogálnej architektúry na Slovensku, ale aj špičkovým objektom európskeho významu a obnova je jedným z najväčších projektov slovenskej židovskej komunity.



„Našou úlohou je vybudovať moderné kultúrne centrum, ktoré bude prezentovať židovskú kultúru a ktoré bude aj miestom dialógu medzi majoritou a minoritou,“ priblížil Borský s tým, že časť budovy bude slúžiť aj na účely stretnutí židovskej komunity a pre účely Židovskej náboženskej obce.



Synagóga v Trenčíne je podľa primátora mesta Richarda Rybníčka jedným z najvýznamnejších budov v Trenčíne a jej rekonštrukciu považuje za jednu z najkľúčovejších investícií, ktoré sa majú v meste udiať.



„Želám si, aby si obyvatelia po jej návšteve uvedomili, že sme mesto bohaté na históriu a že židovská náboženská obec tu vždy zohrávala kľúčovú úlohu,“ skonštatoval Rybníček.



Ako dodal, obnova synagógy by mohla tiež podporiť kandidatúru Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. „Je dôležité, aby sa po rekonštrukcii otvorila kultúrnemu priestoru a aby nielen turisti, ale keďže nie je prístupná verejnosti, aj obyvatelia Trenčína zistili, aký skvost máme v meste,“ zdôraznil Rybníček.



Rekonštrukciu podporili z grantov z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik považuje projekty zamerané na ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva za mimoriadne dôležité.



„Práve v prípade synagóg je to o to dôležitejšie, že sú veľmi citlivým, ale dôležitým symbolom nielen kultúrnych, ale aj historických pamiatok. Aj na Slovensku došlo k smutným deportáciám Židov počas druhej svetovej vojny. Práve preto je jej význam naozaj veľký,“ zdôraznil nórsky veľvyslanec.



Židovskú synagógu na Štúrovom námestí v Trenčíne postavili v roku 1913, kedy nahradila pôvodnú drevenú synagógu z 18. storočia. Ide o nadčasové dielo projektanta berlínskeho ateliéru, trenčianskeho rodáka Richarda Scheibnera. Slávnostne ju otvorili a vysvätili 23. septembra 1913.