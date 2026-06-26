< sekcia Regióny
Synoda evanjelickej cirkvi v Žiline schválila zmeny cirkevných zákonov
Synodou bol schválený aj nový cirkevný zákon o pastoračnej službe a cirkevný zákon o pomocných kazateľoch.
Autor TASR
Žilina 26. júna (TASR) - Viacero zmien cirkevných zákonov schválila Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) minulý víkend (20. 6.) na svojom prvom tohtoročnom rokovaní v Žiline. TASR o tom informovala mediálna tajomníčka ECAV na Slovensku Jana Nunvářová. Dôležitou súčasťou programu bolo prerokovanie správy o hospodárení cirkvi za rok 2025 a účtovnej závierky, ku ktorým sa vyjadrila aj revízna komisia.
Synoda schválila zmenu cirkevného zákona o hospodárení v ECAV na Slovensku. „Novelizácia sa týkala stanovenia minimálneho cirkevného príspevku pre člena cirkvi - vo výške dvoch percent z minimálnej mesačnej mzdy pre dospelých členov cirkvi a jedného percenta z minimálnej mesačnej mzdy pre deti,“ priblížila Nunvářová.
Zmenou cirkevného zákona o podmienkach zriadenia miest duchovných v ECAV na Slovensku reagovala synoda na vývoj v evidencii členov cirkevných zborov a na potrebu spravodlivého, transparentného a udržateľného usporiadania miest duchovných v rámci cirkvi. „Cieľom bolo zaviesť primeraný a transparentný mechanizmus, ktorý umožní preskúmať splnenie podmienok pre existenciu druhého alebo ďalšieho miesta duchovného a v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o jeho zrušení, pri zachovaní možnosti cirkevného zboru vyjadriť sa a predložiť relevantné podklady,“ uviedla Nunvářová.
Doplnila, že synodou bol schválený aj nový cirkevný zákon o pastoračnej službe a cirkevný zákon o pomocných kazateľoch. Synoda sa ďalej venovala správam účelových zariadení a organizácií pôsobiacich v rámci cirkvi. V záverečnej časti zasadnutia boli vyhlásené výsledky volieb do orgánov ECAV na Slovensku. Za členov generálneho presbyterstva boli zvolení Martin Chalupka a Zuzana Durcová.
Synoda schválila zmenu cirkevného zákona o hospodárení v ECAV na Slovensku. „Novelizácia sa týkala stanovenia minimálneho cirkevného príspevku pre člena cirkvi - vo výške dvoch percent z minimálnej mesačnej mzdy pre dospelých členov cirkvi a jedného percenta z minimálnej mesačnej mzdy pre deti,“ priblížila Nunvářová.
Zmenou cirkevného zákona o podmienkach zriadenia miest duchovných v ECAV na Slovensku reagovala synoda na vývoj v evidencii členov cirkevných zborov a na potrebu spravodlivého, transparentného a udržateľného usporiadania miest duchovných v rámci cirkvi. „Cieľom bolo zaviesť primeraný a transparentný mechanizmus, ktorý umožní preskúmať splnenie podmienok pre existenciu druhého alebo ďalšieho miesta duchovného a v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o jeho zrušení, pri zachovaní možnosti cirkevného zboru vyjadriť sa a predložiť relevantné podklady,“ uviedla Nunvářová.
Doplnila, že synodou bol schválený aj nový cirkevný zákon o pastoračnej službe a cirkevný zákon o pomocných kazateľoch. Synoda sa ďalej venovala správam účelových zariadení a organizácií pôsobiacich v rámci cirkvi. V záverečnej časti zasadnutia boli vyhlásené výsledky volieb do orgánov ECAV na Slovensku. Za členov generálneho presbyterstva boli zvolení Martin Chalupka a Zuzana Durcová.