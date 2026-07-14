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Systém PAAS v ďalšej lokalite Karlovej Vsi zavedú 19. augusta

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Predmetná zóna má byť regulovaná počas pracovných dní v čase od 14.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h.

Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou Karlova Ves zaviesť od 19. augusta regulovaný systém parkovania PAAS do ďalšej lokality, a to lokality KV1 a - Dlhé diely 1. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.

Do predmetnej lokality patria ulice Janotova, Gabčíkova, Hudecova, L. Sáru, Adámiho, Jurigovo námestie, Nábělkova, Kolískova, Tománkova, Novackého, Hodálova, Baníkova, Karloveská, Sumbalova, Nad Lúčkami, Lackova, Suchohradská, Silvánska, Kuklovská, Brodská, Levárska, Sekulská a H. Meličkovej (vnútroblok).

Predmetná zóna má byť regulovaná počas pracovných dní v čase od 14.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h. Spoplatnená má byť sumou jedno euro za hodinu.

Mestská časť ešte vlani na jeseň informovala, že musí zrušiť tri rezidentské zóny, ktoré v uplynulých rokoch zriadila. Išlo o parkovacie zóny Silvánska (2016), Veternicová/Hlaváčiková (2017) a Nábělkova (2024). Dôvodom bol protest prokurátora, v ktorom konštatuje, že po zmene zákona je rezidentské parkovanie kompetenciou hlavného mesta, nie mestskej časti.

Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
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