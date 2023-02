Zálohované poháre na trhoch v Prievidzi znížili množstvo odpadu

Prievidza 6. februára (TASR) - Systém zálohovaných pohárov počas minuloročných vianočných trhov v Prievidzi znížil množstvo vyprodukovaného odpadu o desiatky kilogramov. Zhodnotil to referát obchodu a cestovného ruchu mesta, ktorý je organizátorom trhov. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.



Vratné zálohované poháre zaviedol referát po prvý raz počas Baníckeho jarmoku vlani na jeseň. "Cieľom tejto aktivity je postupné znižovanie množstva odpadu, ktorý vzniká na podujatiach, a dosiahnutie vyššej úrovne spokojnosti s poriadkom na podujatiach," uviedla vedúca referátu Ivona Vojtášová.



Na vianočné trhy mesto objednalo 2000 kusov vratných zálohovaných pohárov s objemom 2,5 decilitra so špeciálnou vianočnou grafikou s dominantou mesta - Piaristickým kostolom. Poháre sa používali na teplé nápoje a kupujúci si ich v prípade záujmu mohli ponechať za dve eurá. Ak nemali o pohár záujem, mohli si ho vymeniť za finančnú hotovosť, a to v ktoromkoľvek predajnom stánku, kde sa predávali nápoje, alebo v samostatnom stánku, ktorý slúžil ako zberné miesto. Hygienu pohárov zabezpečovala súkromná spoločnosť, s ktorou mesto spolupracovalo aj na Baníckom jarmoku.



Z 2000 kusov vratných pohárov sa minulo 922, mesto zinkasovalo do svojho rozpočtu 1844 eur. "Záujem zo strany kupujúcich o poháre bol dobrý a mali sme veľmi pozitívny ohlas aj na samotnú vianočnú grafiku. Samozrejme, evidujeme aj pár negatívnych ohlasov od predajcov, ktorí sa trošku ťažšie zmierujú s novinkami. Zvlášť, keď sú zvyknutí predávať nápoje v pohároch, ktoré dostávajú od sponzorov, prípadne zo starých zásob, ktorými disponujú," zhodnotila Vojtášová.



Na vlaňajšom Baníckom jarmoku spoločnosť, ktorá zabezpečuje pre mesto zber a likvidáciu odpadu, zlikvidovala 6,57 tony odpadu oproti 9,53 tony odpadu z roku 2019. "Na vianočných trhoch umiestnilo mesto osem kusov 1100-litrových nádob na tuhý komunálny odpad. V každej nádobe bolo v priemere desať až 15 kilogramov odpadu, čo je minimálne množstvo," doplnila Beňadiková.



Znamená to, že ak mesto bude podľa nej pokračovať v systéme vratných zálohovaných pohárov, môže objednať menej nádob na odpad, respektíve zabezpečiť nižšiu frekvenciu ich vývozov, čím sa ušetria aj finančné prostriedky. "Aj v roku 2023 má mesto záujem pokračovať v tomto režime a zaviesť systém vratných zálohovaných pohárov aj na ďalšie podujatia," avizovala.