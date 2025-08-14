< sekcia Regióny
Systém zdieľaných bicyklov v Senici sa rozšíril o ďalšiu stanicu

Autor TASR
Senica 14. augusta (TASR) - Mestský systém zdieľaných bicyklov Senica Bajk sa rozrástol o novú stanicu na Kasárenskej ulici s názvom Priemyselný park. Nová stanica je označená stĺpikom s tabuľou a na priľahlej komunikácii je vodorovným dopravným značením vyznačená plocha, kde je možné bicykle zaparkovať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
„Keďže na tejto stanici nie je kovový stojan na bicykle, je potrebné ich odstaviť s použitím stojana, ktorý má každý bicykel namontovaný. Nová stanica na Kasárenskej ulici v systéme zdieľaných bicyklov zlepšuje pokrytie v priemyselnom areáli,“ priblížila.
Tento rok ide už o druhú novú lokalitu, pri spustení tohtoročnej cyklistickej sezóny pribudla podobná stanica na Kunovskej priehrade. Celkový počet staníc tak narástol z 24 na 26. Mesto Senica zároveň podľa hovorkyne pripravuje ďalšie rozšírenia o nové stanice, aby boli bicykle ešte dostupnejšie.
