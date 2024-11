Szalay: Trenčiansky kraj musí mať dosah na zdravotnú starostlivosť

Trenčín 14. novembra (TASR) - Sloboda a solidarita (SaS) ako pravicová strana víta súkromných investorov v zdravotníctve, pretože ani kraje, ani štát nebudú mať toľko prostriedkov, aby priniesli do nemocníc investície. V súvislosti s pripravovanými zmenami v nemocniciach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave to povedal poslanec NR SR za stranu SaS Tomáš Szalay.



Szalay rozumie tomu, že ľudia sú zneistení tým, že s nimi nikto nekomunikuje. To, že do nemocníc príde súkromný investor, zvyčajne podľa neho zdravotnú starostlivosť zlepší. Treba však o tom jasne a transparentne komunikovať. Pripomenul, že v súvislosti s trhovými konzultáciami so súkromnou spoločnosťou podpísali poslanci TSK záväzok mlčanlivosti.



"Vyzývam predsedu TSK Bašku, aby transparentným procesom previedol nemocnice privatizáciou a aby samosprávny kraj 'vložil nohu do dverí' a zachoval si dosah nad tým, čo sa v týchto nemocniciach bude poskytovať," zdôraznil Szalay.



Podľa hovorkyne kraja Lenky Kukučkovej TSK bol a vždy bude proti predaju svojich troch krajských nemocníc v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave do súkromných rúk.



"Ubezpečujeme laickú aj odbornú verejnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj o predaji svojich nemocníc nikdy neuvažoval. Najmä potom, čo do svojho nemocničného majetku investoval najviac zo všetkých krajov, a to 60 miliónov eur za posledných desať rokov," doplnila Kukučková.



Ako dodala, v prípade, že poslanci Zastupiteľstva TSK schvália manažovanie alebo prenájom nemocníc tretiemu subjektu, tak len s tým, že TSK bude mať zmluvný dosah na rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



"Tvrdenie SaS, že pri trhových konzultáciách so spoločnosťou Agel podpísali poslanci záväzok mlčanlivosti, nie je pravdivé, je to veľká lož a zavádzanie občanov," zdôraznila Kukučková.