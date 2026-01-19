< sekcia Regióny
SZBPV kritizuje zrušenie zliav v MHD v Košiciach
Predseda SZBPV František Bednár pripomenul, že mesto Košice v roku 2020 po kritike obnovilo bezplatnú prepravu pre obete komunizmu, avšak len pre osoby s trvalým pobytom v Košiciach.
Autor TASR
Košice 19. januára (TASR) - Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV) apeluje na mesto Košice, aby prehodnotilo zrušenie zvýhodneného cestovného v mestskej hromadnej doprave (MHD) pre obete komunizmu. Hovorí o diskriminácii a necitlivosti. Mesto reagovalo, že ide o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí si môžu uplatniť zľavy určené pre túto vekovú skupinu.
Predseda SZBPV František Bednár pripomenul, že mesto Košice v roku 2020 po kritike obnovilo bezplatnú prepravu pre obete komunizmu, avšak len pre osoby s trvalým pobytom v Košiciach. Do roku 2019 mali tento nárok oprávnené osoby z celého Slovenska. „Ide približne o 60 ešte žijúcich ľudí, z ktorých viacerí sú vo vysokom veku. Tváriť sa, že práve oni ohrozujú rozpočet mesta, je absurdné," uviedol s tým, že iné slovenské mestá zachovali zvýhodnené cestovné pre obete komunizmu. „Košice sa tak dostávajú do nelichotivej pozície mesta, ktoré sa k obetiam totality správa necitlivo, hoci práve v Košickom kraji žije najviac násilne odvlečených do bývalého ZSSR," dodal.
Zároveň tvrdí, že Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) svojvoľne obmedzoval nárok na zvýhodnené cestovné len na jedného člena rodiny.
Hovorca mesta Dušan Tokarčík v reakcii pre TASR potvrdil, že v rámci košickej MHD naďalej nie je poskytovaná zľava pre bývalých politických väzňov. Keďže ide o ľudí v dôchodkovom veku, môžu si podľa jeho slov uplatniť viaceré typy zliav. „Konkrétne politickí väzni, ako aj ďalší seniori nad 70 rokov, môžu v MHD cestovať zadarmo s čipovou kartou. Ak ju nemajú a preukážu sa občianskym preukazom, majú nárok na polovičnú zľavu. Takisto na zľavnené cestovné vo výške 50 percent majú nárok aj politickí väzni od 63 do 70 rokov,“ dodal.
Úpravy tarify DPMK odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v júni minulého roka s účinnosťou od augusta 2025. Dôvodom mali byť dosahy konsolidačných opatrení na DPH a transakčnú daň, ako i nárast prevádzkových nákladov na energie a mzdy. Zmeny okrem iného zahŕňali aj uvedené zrušenie zliav pre politických väzňov a násilne odvlečené osoby, pre protifašistických bojovníkov a ich rodiny.
