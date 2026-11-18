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SZPB žiada vysvetliť zakrytie Pamätníka SNP počas osláv 17. novembra
Prekrytie sochy bolo súčasťou spomienkového podujatia pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie, ktoré organizovalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, mestská príspevková organizácia.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) žiada vysvetlenie zakrytia sochy partizána na Pamätníku SNP v Bratislave počas osláv 17. novembra. S tým, že socha bola prekrytá plachtou so symbolikou Verejnosti proti násiliu (VPN), vyjadril zväz nesúhlas. TASR o tom informoval podpredseda SZPB a vedúci odboru komunikácie Ján Rohár.
„Pamätník SNP je národnou kultúrnou pamiatkou a podľa zverejnených informácií zároveň vojnovým hrobom. Je miestom úcty k tým, ktorí bojovali a položili životy v zápase proti fašizmu,“ zdôraznil Rohár.
Prekrytie sochy bolo súčasťou spomienkového podujatia pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie, ktoré organizovalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), mestská príspevková organizácia. Zväz sa preto obrátil na vedenie hlavného mesta so žiadosťou o vysvetlenie, rovnako požaduje prijatie opatrení, aby sa podobná situácia neopakovala. O stanovisko požiadal aj krajských pamiatkarov.
SZPB argumentuje tým, že Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava mal organizátorom odporučiť sochu nezakrývať a navrhnúť alternatívne riešenia. Malo ísť napríklad o umiestnenie transparentu na samostatnej konštrukcii alebo využitie svetelnej projekcie. Napriek tomu bola podľa zväzu socha partizána zakrytá.
„SZPB zdôrazňuje, že odkaz Slovenského národného povstania a odkaz Novembra 1989 nie je potrebné stavať proti sebe. Obe udalosti majú svoje významné miesto v slovenských dejinách a zaslúžia si dôstojnú pripomienku,“ podotkol Rohár.
BKIS v reakcii pre TASR uviedlo, že zahalenie sochy do plachty ako dočasná inštalácia vo verejnom priestore vyjadrila snahu spojiť dve víťazstvá - víťazstvo nad fašizmom v SNP a víťazstvo nad totalitou vďaka Nežnej revolúcii. „Práve týmto spojením si chceme uctiť všetkých ľudí, ktorí sa pričinili o zásadné zmeny k lepšiemu v tejto krajine,“ priblížilo BKIS.
Stredisko podľa vlastných vyjadrení oznámilo KPÚ Bratislava umiestnenie dočasnej inštalácie, rovnako tak informovalo krajskú i mestskú políciu, aby predišlo prípadným komplikáciám a bola zabezpečená ochrana diela vo verejnom priestore. Podľa BKIS vyhodnotil úrad inštaláciu z pamiatkového hľadiska ako akceptovateľnú s uchytením plachty spôsobom, ktorý plastiku nijako nenaruší, neohrozí ani nepoškodí. Zároveň pre jeho vojenský kontext a pietny rozmer odporučil alternatívne prezentácie na podujatí. „Inštaláciu sme urobili s dôrazom na maximálnu možnú mieru ohľaduplnosti a ochrany sochy,“ podotklo BKIS.
„Pamätník SNP je národnou kultúrnou pamiatkou a podľa zverejnených informácií zároveň vojnovým hrobom. Je miestom úcty k tým, ktorí bojovali a položili životy v zápase proti fašizmu,“ zdôraznil Rohár.
Prekrytie sochy bolo súčasťou spomienkového podujatia pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie, ktoré organizovalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), mestská príspevková organizácia. Zväz sa preto obrátil na vedenie hlavného mesta so žiadosťou o vysvetlenie, rovnako požaduje prijatie opatrení, aby sa podobná situácia neopakovala. O stanovisko požiadal aj krajských pamiatkarov.
SZPB argumentuje tým, že Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava mal organizátorom odporučiť sochu nezakrývať a navrhnúť alternatívne riešenia. Malo ísť napríklad o umiestnenie transparentu na samostatnej konštrukcii alebo využitie svetelnej projekcie. Napriek tomu bola podľa zväzu socha partizána zakrytá.
„SZPB zdôrazňuje, že odkaz Slovenského národného povstania a odkaz Novembra 1989 nie je potrebné stavať proti sebe. Obe udalosti majú svoje významné miesto v slovenských dejinách a zaslúžia si dôstojnú pripomienku,“ podotkol Rohár.
BKIS v reakcii pre TASR uviedlo, že zahalenie sochy do plachty ako dočasná inštalácia vo verejnom priestore vyjadrila snahu spojiť dve víťazstvá - víťazstvo nad fašizmom v SNP a víťazstvo nad totalitou vďaka Nežnej revolúcii. „Práve týmto spojením si chceme uctiť všetkých ľudí, ktorí sa pričinili o zásadné zmeny k lepšiemu v tejto krajine,“ priblížilo BKIS.
Stredisko podľa vlastných vyjadrení oznámilo KPÚ Bratislava umiestnenie dočasnej inštalácie, rovnako tak informovalo krajskú i mestskú políciu, aby predišlo prípadným komplikáciám a bola zabezpečená ochrana diela vo verejnom priestore. Podľa BKIS vyhodnotil úrad inštaláciu z pamiatkového hľadiska ako akceptovateľnú s uchytením plachty spôsobom, ktorý plastiku nijako nenaruší, neohrozí ani nepoškodí. Zároveň pre jeho vojenský kontext a pietny rozmer odporučil alternatívne prezentácie na podujatí. „Inštaláciu sme urobili s dôrazom na maximálnu možnú mieru ohľaduplnosti a ochrany sochy,“ podotklo BKIS.