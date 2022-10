T. Bernhauser: Parkovaciu politiku má mať v rukách mesto Žilina

Žilina 20. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa uchádza obchodník Timotej Bernhauser, ktorý je nezávislým kandidátom. Najväčšie problémy mesta vidí v hospodárení, životnom prostredí, kriminalite, ich riešenie v zefektívnení hospodárenia a jeho spriehľadnení. Rozhovor s Timotejom Bernhauserom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora Žiliny, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora Žiliny?-



Na post primátora Žiliny som sa rozhodol kandidovať preto, že chcem, aby sa nám v meste žilo lepšie. Rozhodol som sa kandidovať ako občiansky nezávislý kandidát a nikdy som nebol v žiadnej politickej strane. Od prevratu v roku 1989 som sledoval, ako sa vyvíja život v Žiline a rád by som veľa vecí zmenil. Mám víziu, od očistenia mesta až po výstavbu.







-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Pozitívom sú parky, oddychové zóny, rekonštrukcia športovísk. Negatívom je doprava, infraštruktúra mesta (obchvat mesta, tunel Višňové), treba výstavbu sociálnych nájomných bytov a hlavne prehodnotiť územný plán mesta. Kriminalita - zlepšiť kamerový systém v meste a zlepšiť spoluprácu mestskej polície so štátnou políciou. Parkovanie v meste - nedá sa platiť kartou ani SMS a to by sa malo skončiť 30. júna 2023. Nekompromisný právny postup v kauzách športová hala na Bôriku, pozemok na Karpatskej a dôsledná ochrana mestského majetku.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Mesto má problémy, ktoré všetci deviati kandidáti zhodne pomenovali. Rozdiel je len v ich riešeniach. Ako najväčší problém vidím hospodárenie mesta, životné prostredie a kriminalitu. Riešenie vidím v zefektívnení hospodárenia a jeho spriehľadnení. Zväčšiť zeleň v meste, zamedziť nekontrolovanej výstavbe, zlepšiť ovzdušie. Keďže sa od roku 1989 zdravotníctvo až po súčasnosť neriešilo, výsledok toho je zanedbaná starostlivosť o občana, schátrané nemocnice, zlé technické vybavenie.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne, na čo nadviazať?-



Prioritami sú parkovacia politika výhradne v rukách mesta Žilina (30. 6. 2023) a pre rezidentov parkovanie dvoch áut zadarmo, obnovenie výstavby mestských sociálnych nájomných bytov a pre seniorov urobiť kultúrne centrá. Kvalitnejšia a efektívnejšia údržba mesta výhradne s mestskými zamestnancami Žiliny a prinavrátiť majetky mesta, ktoré sa za pochybných okolností odpredali.







-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Som občiansky nezávislý kandidát, ale za sebou mám úzky okruh ľudí, s ktorými komunikujem o odborných oblastiach. Keďže som nezávislý kandidát, tak verím zvoleným poslancom, že budú hlavne prihliadať na potreby občanov mesta a nie na stranícke tričká a záujmové skupiny. Ja som dostatočne akčný, kompetentný a víziu mám, od očistenia mesta až po výstavbu. Žilinčania chcú zmenu, to som zistil pri zbieraní podpisov a chcem načúvať, čo ľudí a Žilinčanov trápi. To, čo sa osvedčilo a je dobré pre občana, musí byť zachované. K zmene pristúpim iba ak zmena povedie k zlepšeniu alebo vyrieši súčasný nevyhovujúci stav (transparentné hospodárenie s verejnými financiami).







O post primátora sa okrem Bernhausera uchádzajú Silvia Bakkery (Republika), Peter Cibulka (nezávislý), Peter Fiabáne (nezávislý), Patrik Groma (Hlas-SD, KDH), Ján Rzeszoto (nezávislý), Pavol Slota (Domov-NS), Štefan Zelník (Život-NS) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).