Výstavba bytoviek zastabilizovala počet obyvateľov Tekovskej Breznice

Tekovská Breznica 9. marca (TASR) - Nové nájomné bytovky, ktoré v Tekovskej Breznici v okrese Žarnovica postavili v uplynulých desiatich rokoch, zastabilizovali počty miestnych obyvateľov. Naposledy tam dokončili bytovku so 16 bytmi vo februári 2020, záujem a túto formu bývania však na obecnom úrade evidujú neustále.



„Od roku 2011 sme v obci postavili tri bytovky a v nich už 43 nájomných bytov, záujemcov však neubúda. Momentálne je ich viac ako 40,“ povedal TASR starosta Jozef Dolinaj. Pri prideľovaní bytov uprednostňujú obyvateľov obce, záujemcovia sú však z celého okresu.



Komunálna bytová politika sa v obci odrazila aj na demografii, keď sa počty obyvateľov držali až do roku 2021 nad číslom 1200. „Iba uplynulý rok sme zaznamenali pokles pod toto číslo, čo bolo však spôsobené takmer 30 úmrtiami aj v dôsledku ochorenia COVID-19,“ pripomenul starosta.



Hoci spomína množstvo problémov, ktoré mali s výstavbou bytoviek a ich napájaním na energie, nevylučuje, že pôjdu do ďalšej výstavby. Aktuálne v Tekovskej Breznici pomáha zvyšovaniu počtu obyvateľov aj individuálna bytová výstavba.