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T. Drucker: Každé dieťa má v sebe nejaký typ talentu a šikovnosti
Drucker odovzdal vysvedčenia prvákom, ktorí sa v tomto školskom roku učili po novom, teda podľa kurikulárnej reformy.
Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Každé dieťa má v sebe nejaký typ talentu a šikovnosti a je to potrebné objavovať v školách. Pri príležitosti konca školského roka 2025/2026 to v utorok na Základnej škole na Černyševského ulici v Bratislave uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Šéf rezortu školstva poznamenal, že nie každé dieťa má talent na matematiku, cudzie jazyky, hudobnú výchovu či slovenský jazyk, ale každé má v sebe nejaký talent. „Je potrebné ho objavovať. Práve v školách prostredníctvom našich učiteľov, aby ten konkrétny talent, zručnosť nielen objavili, ale aby ich poukázali deťom. Aby deti uverili v seba, že majú na to,“ povedal minister školstva. Ako doplnil, nie všetci musia byť jednotkári, ale podstatné je, aby deti nemali pocit, že sú horšie ako nejaký iný spolužiak.
Drucker odovzdal vysvedčenia prvákom, ktorí sa v tomto školskom roku učili po novom, teda podľa kurikulárnej reformy. Minister pripustil, že táto reforma, ktorá sa začína vždy v prvom ročníku základnej školy, zapája viac detí. „Reforma je naozaj zameraná na lepšie a väčšie zapájanie detí, práce v skupine, rozvíjanie zručností, pretože sme presvedčení, že kniha je dôležitá, tam sú mnohé tie poznatky spísané. Ale nie je úplne dôležité, aby tie deti vedeli odrecitovať, čo je v tej knihe napísané, ak tomu nerozumejú,“ vysvetlil šéf rezortu s tým, že ide aj o spôsob, ako zmeniť vyučovanie. Podľa jeho slov sú deti oveľa lepšie pripravené na prácu v skupine, na prezentáciu, neboja sa, nehanbia sa prejaviť. „Lepšie sa dá podchytiť v takom prípade aj dieťa, keď mu niečo nejde, akým spôsobom sa zamerať na tie konkrétne oblasti, ktoré potrebuje podporiť, rozvíjať,“ dodal minister školstva.
Učiteľ prvákov Jakub Kubala zo Základnej školy na Černyševského ulici v Bratislave povedal, že aj pre neho bol tento školský rok veľkou výzvou, keďže učil práve najmenšie deti. „Učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí,“ vysvetlil. Ako dodal, veľa sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve zo skúseností detí a prinášať im zážitkové vzdelávanie z terénu. Zároveň zhodnotil, že žiaci sa naučili počas prvého roka písmenká, základy čítania a počítania a teraz už na tom môžu stavať v druhom ročníku a zdokonaľovať to.
Do kurikulárnej reformy bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú od septembra zaradené všetky školy.
Školský rok 2025/2026 je oficiálne na konci, žiaci si v utorok prevezmú z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie v utorok, niektoré tak už urobili v piatok (26. 6.) či v pondelok (29. 6.). Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončili vyučovanie pre žiakov skôr.
Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo 749.091 žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie 522.022 žiakov a na stredných školách to bude 227.069 žiakov. „Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61.757 prváčikov základných škôl,“ uviedli z ministerstva školstva.
Šéf rezortu školstva poznamenal, že nie každé dieťa má talent na matematiku, cudzie jazyky, hudobnú výchovu či slovenský jazyk, ale každé má v sebe nejaký talent. „Je potrebné ho objavovať. Práve v školách prostredníctvom našich učiteľov, aby ten konkrétny talent, zručnosť nielen objavili, ale aby ich poukázali deťom. Aby deti uverili v seba, že majú na to,“ povedal minister školstva. Ako doplnil, nie všetci musia byť jednotkári, ale podstatné je, aby deti nemali pocit, že sú horšie ako nejaký iný spolužiak.
Drucker odovzdal vysvedčenia prvákom, ktorí sa v tomto školskom roku učili po novom, teda podľa kurikulárnej reformy. Minister pripustil, že táto reforma, ktorá sa začína vždy v prvom ročníku základnej školy, zapája viac detí. „Reforma je naozaj zameraná na lepšie a väčšie zapájanie detí, práce v skupine, rozvíjanie zručností, pretože sme presvedčení, že kniha je dôležitá, tam sú mnohé tie poznatky spísané. Ale nie je úplne dôležité, aby tie deti vedeli odrecitovať, čo je v tej knihe napísané, ak tomu nerozumejú,“ vysvetlil šéf rezortu s tým, že ide aj o spôsob, ako zmeniť vyučovanie. Podľa jeho slov sú deti oveľa lepšie pripravené na prácu v skupine, na prezentáciu, neboja sa, nehanbia sa prejaviť. „Lepšie sa dá podchytiť v takom prípade aj dieťa, keď mu niečo nejde, akým spôsobom sa zamerať na tie konkrétne oblasti, ktoré potrebuje podporiť, rozvíjať,“ dodal minister školstva.
Učiteľ prvákov Jakub Kubala zo Základnej školy na Černyševského ulici v Bratislave povedal, že aj pre neho bol tento školský rok veľkou výzvou, keďže učil práve najmenšie deti. „Učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí,“ vysvetlil. Ako dodal, veľa sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve zo skúseností detí a prinášať im zážitkové vzdelávanie z terénu. Zároveň zhodnotil, že žiaci sa naučili počas prvého roka písmenká, základy čítania a počítania a teraz už na tom môžu stavať v druhom ročníku a zdokonaľovať to.
Do kurikulárnej reformy bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú od septembra zaradené všetky školy.
Školský rok 2025/2026 je oficiálne na konci, žiaci si v utorok prevezmú z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie v utorok, niektoré tak už urobili v piatok (26. 6.) či v pondelok (29. 6.). Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončili vyučovanie pre žiakov skôr.
Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo 749.091 žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie 522.022 žiakov a na stredných školách to bude 227.069 žiakov. „Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61.757 prváčikov základných škôl,“ uviedli z ministerstva školstva.